Registraduría da luz verde a la Asamblea Constituyente de Petro

La Registraduría Nacional del Estado Civil le dio luz verde al comité promotor de la iniciativa que busca convocar una Asamblea Nacional Constituyente, acción a la que en más de una ocasión se ha referido el presidente Gustavo Petro.

La organización, encargada de los procesos electorales y mecanismos de participación democrática, certificó que el comité promotor cumple con los requisitos, por lo que autorizó el inicio del proceso de recolección de firmas en todo el país.

A propósito del tema, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien acompañó el proceso, celebró la decisión y se refirió al tema. “Se activa así una iniciativa ciudadana que expresa el cansancio frente al bloqueo institucional y la necesidad de abrir, por vías democráticas y legales, un debate de fondo sobre las transformaciones y reformas que el país reclama y que la Constitución prometió o que requieren ser completadas, pero que hoy enfrentan serios obstáculos”, dijo.

Según el cronograma, el comité dispone de meses para recolectar las firmas, como lo exige la Registraduría. Como requisito mínimo, el comité deberá reunir el 5 % del censo electoral, que equivale aproximadamente a 2.050.000 firmas.