Ministerio de Defensa inició proceso sancionatorio por incumplimiento contractual en mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército

–El Ministerio de Defensa Nacional anunció que ha iniciado el proceso administrativo sancionatorio contra la empresa Vertol Systems Company INC, por el presunto incumplimiento del contrato para la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI.-17 del Ejército Nacional», relevantes para la defensa y seguridad nacional, con el objetivo de salvaguardar los recursos públicos.

Al respecto, explica en un comunicado que con el propósito de reforzar las capacidades del Ejército Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional suscribió con la empresa Vertol System Company INC el contrato No. 12-2024 cuyo objeto es el mantenimiento general (overhaul) a tres helicópteros MI-17, la extensión de horas de vuelo a otras tres aeronaves de las mismas características, además de la reparación y adquisición de componentes, por valor de USD$32.463.400.38, con plazo de ejecución hasta eI 15 de noviembre de 2025.

Añade que hasta la fecha, según lo informado por el supervisor del contrato, el contratista ha cumplido con la entrega de las extensiones de los tres Helicópteros MI-17 que se encuentran operativos desde el 10 de junio de 2025. Sin embargo, se evidencia retrasos para la entrega de las tres aeronaves a las que se debe hacer el overhaul, la reparación y adquisición de componentes de la flota MI-17; 10 cual pone en riesgo el cumplimiento del contrato.

Teniendo en cuenta esta situación informada por el supervisor, el Ministerio de Defensa Nacional, en cumplimiento de los principios de la gestión pública de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, señala que ha iniciado el proceso administrativo sancionatorio contra la empresa Vertol Systems Company INC, por el presunto incumplimiento, con el objetivo de salvaguardar los recursos públicos.

La actuación se fundamenta en el informe de supervisión radicado el 28 de agosto de 2025, en el que se evidencia los presuntos incumplimientos contractuales, entre ellos, la falta de entrega de documentación requerida, la trasgresión de los cronogramas pactados y la omisión en la ejecución de obligaciones técnicas y comerciales establecidas en los

anexos del contrato.

El Ministerio de Defensa citó al representante legal de la empresa a una audiencia pública, conforme con 10 establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizarle el derecho al debido proceso y permitir la presentación de descargos.

De acuerdo con la normativa vigente, y para proteger los recursos públicos, se ha citado a la aseguradora, en su calidad de garante del contrato, para que participe del proceso. Es importante destacar que las pólizas cubren el cumplimiento del contrato, garantizan la calidad de los bienes entregados y respaldan el total del 100% del pago anticipado.

Este procedimiento busca determinar la responsabilidad del contratista y, de ser procedente, imponer las sanciones contractuales correspondientes, incluyendo la ejecución de cláusulas penales, la imposición de multas y la reclamación de garantías, conforme a lo pactado en el contrato y la legislación colombiana vigente.

MinDefensa advierte que la Contraloría General de la República le notificó el inicio de un seguimiento permanente a la ejecución de este contrato. «Reiteramos a este organismo nuestro total compromiso y disposición para garantizar el uso eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos y de los bienes del Estado», puntualiza y concluye:

El Ministerio de Defensa Nacional reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el cuidado de los recursos públicos en la ejecución de los contratos estatales destinados a la seguridad y bienestar del país, e invita a la ciudadanía a hacer seguimiento a este proceso, como muestra del compromiso con la rendición de cuentas, el uso

responsable de los recursos públicos y la defensa de los intereses del Estado.