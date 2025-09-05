Asiste este 6 de septiembre a jornada de adopción de perros y gatos en Theatrón

Foto: IDPYBA.

Aquí sí pasa, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se consolida como una ciudad animalista que fomenta el bienestar, la protección y el respeto hacia todas las formas de vida. Bajo el lema Ser familia interespecie es amar sin condiciones, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), invita a la ciudadanía a participar en la gran jornada de adopción que se llevará a cabo en la Plaza Rosa de Theatrón, el sábado 6 de septiembre desde las 12:00 m hasta las 5:00 p. m.

Esta será la segunda jornada realizada en este escenario con el propósito de promover la adopción responsable y celebrar el amor en todas sus expresiones. Durante el encuentro bogotanas y bogotanos tendrán la oportunidad de conocer a perros y gatos que esperan integrarse a un hogar lleno de afecto y cuidado.

Entre los protagonistas de la jornada se encuentran: Luna Ramses, Lisa Millos, Leia, Bruno Wesley y Astra Milagros, quienes, junto a otros animales, aguardan por convertirse en parte de una nueva familia interespecie.

Requisitos de ingreso

Requisa obligatoria al ingreso.

Parqueadero disponible con cobro (cupos limitados).

No se permite el ingreso de comida ni bebidas por parte de adoptantes o funcionarios.

El ingreso es único: una vez se entra, no se podrá salir y volver a ingresar.

Prohibido el ingreso de armas o elementos cortopunzantes.

No se permite el ingreso de niñas y niños.

¿Qué debes tener en cuenta al momento de adoptar?

Ser consciente de que la decisión que tomas es para toda la vida y debe ser aprobada por todos los miembros del hogar.

Disponer del tiempo para la entrevista y el proceso de verificación.

Al adoptar un perro, es obligatorio llevar una pechera y traílla.

Para perros de manejo especial, se debe contar con la respectiva pechera y un bozal de canasta adecuado.

Quienes deseen adoptar un gato deben llevar un guacal o morral especial para su transporte.

Fotocopia de la cédula y de un servicio público.

Además, es importante tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.

Aquí, un post del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en Instagram con más detalles de la jornada de adopción:

Esta jornada reafirma el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá con la adopción responsable y el bienestar animal, como parte de las acciones permanentes para construir una ciudad más compasiva e incluyente.

A través de estas iniciativas, se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de reconocer a los animales como miembros fundamentales de las familias interespecie, donde el amor, el cuidado y la corresponsabilidad son la base de una convivencia armónica.

De esta manera, la Administración distrital continúa promoviendo espacios que facilitan la unión entre personas y animales de compañía, brindándoles la oportunidad de encontrar hogares seguros y afectuosos.

Reconocer y fortalecer a las familias interespecie no solo dignifica la vida de los animales rescatados, sino que también enriquece los lazos sociales y emocionales de quienes deciden abrir su corazón y su hogar, contribuyendo al bienestar colectivo de toda la ciudad.