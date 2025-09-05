Asiste este 6 de septiembre a jornada de adopción de perros y gatos en Theatrón
Foto: IDPYBA.
Aquí sí pasa, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se consolida como una ciudad animalista que fomenta el bienestar, la protección y el respeto hacia todas las formas de vida. Bajo el lema Ser familia interespecie es amar sin condiciones, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), invita a la ciudadanía a participar en la gran jornada de adopción que se llevará a cabo en la Plaza Rosa de Theatrón, el sábado 6 de septiembre desde las 12:00 m hasta las 5:00 p. m.
Esta será la segunda jornada realizada en este escenario con el propósito de promover la adopción responsable y celebrar el amor en todas sus expresiones. Durante el encuentro bogotanas y bogotanos tendrán la oportunidad de conocer a perros y gatos que esperan integrarse a un hogar lleno de afecto y cuidado.
Entre los protagonistas de la jornada se encuentran: Luna Ramses, Lisa Millos, Leia, Bruno Wesley y Astra Milagros, quienes, junto a otros animales, aguardan por convertirse en parte de una nueva familia interespecie.
Requisitos de ingreso
- Requisa obligatoria al ingreso.
- Parqueadero disponible con cobro (cupos limitados).
- No se permite el ingreso de comida ni bebidas por parte de adoptantes o funcionarios.
- El ingreso es único: una vez se entra, no se podrá salir y volver a ingresar.
- Prohibido el ingreso de armas o elementos cortopunzantes.
- No se permite el ingreso de niñas y niños.
¿Qué debes tener en cuenta al momento de adoptar?
- Ser consciente de que la decisión que tomas es para toda la vida y debe ser aprobada por todos los miembros del hogar.
- Disponer del tiempo para la entrevista y el proceso de verificación.
- Al adoptar un perro, es obligatorio llevar una pechera y traílla.
- Para perros de manejo especial, se debe contar con la respectiva pechera y un bozal de canasta adecuado.
- Quienes deseen adoptar un gato deben llevar un guacal o morral especial para su transporte.
- Fotocopia de la cédula y de un servicio público.
- Además, es importante tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.
Aquí, un post del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en Instagram con más detalles de la jornada de adopción:
Esta jornada reafirma el compromiso de la Alcaldía Mayor de Bogotá con la adopción responsable y el bienestar animal, como parte de las acciones permanentes para construir una ciudad más compasiva e incluyente.
A través de estas iniciativas, se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de reconocer a los animales como miembros fundamentales de las familias interespecie, donde el amor, el cuidado y la corresponsabilidad son la base de una convivencia armónica.
De esta manera, la Administración distrital continúa promoviendo espacios que facilitan la unión entre personas y animales de compañía, brindándoles la oportunidad de encontrar hogares seguros y afectuosos.
Reconocer y fortalecer a las familias interespecie no solo dignifica la vida de los animales rescatados, sino que también enriquece los lazos sociales y emocionales de quienes deciden abrir su corazón y su hogar, contribuyendo al bienestar colectivo de toda la ciudad.