Festival Jazz al Parque 2025: Asista al  parque El country este 6 y 7 de septiembre

Foto: Idartes

Te contamos que el 6 y 7 de septiembre de 2025, llega Bogotá la edición 28 del Festival Jazz al Parque y el parque El Country en la localidad de Usquén será el escenario de uno de los encuentros culturales más emblemáticos de la ciudad, bajo el eje conceptual ´El jazz y la ciudad: un diálogo constante´. ¡Asiste es gratis!

Este año, la curaduría del Festival Jazz al Parque parte del reconocimiento del jazz como un fenómeno esencialmente urbano, tejido en los cruces culturales, las tensiones sociales y la diversidad sonora de las grandes metrópolis.

De acuerdo con María Claudia Parias, directora del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), “El Festival Jazz al Parque 2025 reafirma su apuesta por la innovación, la circulación de las músicas que tienen como eje principal la improvisación y la construcción de espacios de encuentro ciudadano alrededor del arte. En esta edición, el festival no solo será un reflejo del jazz en la ciudad, sino una invitación a escuchar la ciudad a través del jazz”.

En ese marco, Bogotá se proyecta como un laboratorio vivo en el que el jazz se reinventa y se expande hacia nuevos lenguajes. La programación pondrá de relieve propuestas que encarnan esas conexiones propias de la ciudad, ya sea por la temática, la estética o la sonoridad de sus creaciones.

Con agrupaciones de Estados Unidos, Alemania, Chile, México, Cali, Medellín y Bogotá, que exploran el jazz vanguardista y su capacidad de diálogo con géneros como el rock, el funk, el hip hop y las músicas electrónicas. Una apuesta que reafirma al festival como un espacio para el riesgo creativo en el que conviven distintas estéticas y se evita la homogeneidad sonora.

Nicolás Ospina, curador del festival, comenta al respecto: “Con esta edición, el Festival Jazz al Parque 2025 celebra la relación vital entre la música y el entorno urbano, mostrando cómo las dinámicas de la ciudad inspiran, transforman y enriquecen el lenguaje del jazz”.

Festival Jazz al Parque 2025 en Bogotá: Una historia de riesgo y renovación

Junto con Rock al Parque, desde su creación en 1995, Festival Jazz al Parque 2025 se consolidó como uno de los pilares del programa Festivales al Parque. En 2025 llega a su vigesimoctava edición convertido en un referente regional para la experiencia del jazz en vivo en América Latina.

A lo largo de su historia, este festival, ha sido un nodo de intercambio entre corrientes musicales y culturales, acogiendo artistas distritales, nacionales e internacionales que han enriquecido su propuesta. Su programación siempre se ha caracterizado por la diversidad y la renovación, abriendo espacio a múltiples vertientes del jazz, algunas veces, incluso con propuestas que han generado controversia, pero que han mantenido al festival como un territorio de exploración y diálogo constante.

Septiembre el mes del jazz en Colombia con el Festival Jazz al Parque 2025

Esta cita en la capital hace parte de la temporada de festivales de jazz en el país, por lo que septiembre ha sido considerado durante casi 30 años como el ‘mes del jazz’ en Colombia. Desde su tercera edición, Festival Jazz al Parque 2025 se integró a esta dinámica, compartiendo escenario con, al menos, otros cinco festivales nacionales, lo que ha favorecido intercambios, colaboraciones y circulación de proyectos musicales.

En este tiempo, el festival también ha tejido lazos con la academia, integrando actividades pedagógicas que fortalecen la creación musical en la ciudad y consolidan el jazz como un campo de exploración artística y cultural.

Por lo anterior, Festival Jazz al Parque 2025 ha promovido el disfrute del espacio público y el acceso a experiencias artísticas de alta calidad, respondiendo a los derechos culturales de los bogotanos, y ha estimulado la creatividad, reconocido a músicos decisivos y consolidado memorias individuales y colectivas alrededor de la música.