Conciertos gratis Orquesta Filarmónica de Bogotá: asista este 5 y 6 septiembre

Asiste a dos conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) para escuchar un concierto dedicado a la exploración de las obras para piano de Maurice Ravel (1875 – 1937), en doble jornada en el León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, este viernes 5 de septiembre a las 7:00 p. m. y sábado 6 de septiembre a las 4:00 p. m. ¡Ambos conciertos serán con entrada libre hasta completar aforo!

El solista Alon Goldstein, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) dirigida por Joachim Gustafsson, interpretará el “Concierto para piano en Sol mayor” y el “Concierto para la mano izquierda” de Ravel. Además, se podrá escuchar la “Sinfonía No. 2” del compositor sueco Wilhelm Stenhammar.

Viernes 5 de septiembre de 2025 – La magia del piano en el León de Greiff

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Sábado 6 de septiembre de 2025 – Ravel y su innovación pianística

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Alon Goldstein, piano (Estados Unidos)

Es uno de los pianistas más originales y sensibles de su generación, admirado por su inteligencia musical, personalidad dinámica, visión artística y repertorio innovador. Ha tocado con la Orquesta de Filadelfia, la Sinfónica de Chicago, las sinfónicas de San Francisco, Baltimore, St. Louis, Dallas, Houston, Toronto y Vancouver, así como con la Filarmónica de Israel, la Filarmónica de Londres, la Orquesta de Los Ángeles y la Orquesta de Radio Francia. Tocó bajo la batuta de directores como Zubin Mehta, Herbert Blomstedt, Vladimir Jurowski, Rafael Frübeck de Burgos, Peter Oundjian, Yoel Levi, Yoav Talmi y Leon Fleisher.

Ha adelantado proyectos de grabación para el sello Naxos de todos los conciertos para piano de Mozart, con el Fine Arts Quartet. Dentro de sus publicaciones se destacan dos CD en el sello Naxos: “Mozart Piano Concerti Nos. 9 y 17” con el Fine Arts Quartet (una continuación de sus dos grabaciones aclamadas por la crítica de Nos. 20 y 21 y Nos. 23 y 24) y “Scarlatti 19 Sonatas para piano”.

Alon Goldstein recibió su título universitario de la Universidad de Tel Aviv, donde estudió con los maestros Victor Derevianko y Arie Vardi. Continuó su formación en el Conservatorio de Música Peabody con Leon Fleisher y fue su asistente de enseñanza. Recibió becas de la Fundación Cultural América Israel. Después de su graduación, se convirtió en “Performer Fellow” en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, donde inició conciertos de música de cámara en los que participaron el personal institucional y estudiantes, así como un festival anual dedicado al repertorio de dúos de piano. Fue artista residente en la academia de piano “Theo Lieven” en Como, Italia.