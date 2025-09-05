Esta es la programación del Festival Jazz al Parque para este fin de semana

Foto: Idartes.

Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, los bogotanos, bogotanas y visitantes podrán disfrutar de la edición 28 del Festival Jazz al Parque, escenario para la improvisación, la fusión y el virtuosismo de reconocidos artistas internacionales, referentes nacionales y las nuevas voces del jazz bogotano en el Parque El Country. La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presentan la programación diaria, conócela aquí

De acuerdo con María Claudia Parias, directora del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), “El festival ha dado respuesta a los derechos culturales de la ciudadanía, promoviendo el disfrute del espacio público, fomentando la oferta cultural, estimulando la creatividad y la calidad artística. En ese sentido, Jazz al Parque 2025 reafirma su apuesta por la innovación, la circulación de las músicas que tienen como eje principal la improvisación y la construcción de espacios de encuentro ciudadano alrededor del arte”.

“La programación está enfocada en propuestas en las que son evidentes las conexiones que suceden en la ciudad, ya sea por su temática, su estética o su sonoridad. Se incluyen agrupaciones que integran jazz vanguardista, géneros transversales como el rock, el funk, el hip hop o la variedad de la música electrónica”, explica Nicolás Ospina, curador del evento.

¡Artistas que estarán en Jazz al Parque!

¡Aquí la programación completa de Jazz al Parque 2025 en Bogotá!

Del 6 al 7 de septiembre, el Parque El Country será el corazón del Jazz, una edición que celebra la hibridación como gesto creativo.

Sábado 6 de Septiembre

Domingo 7 de Septiembre

Podrá disfrutar del Festival Jazz al Parque a través de la señal de Canal Capital, que llevará la experiencia del festival a más hogares bogotanos. De igual manera, contará con el apoyo del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá – TransMilenio, que facilita el acceso al evento,