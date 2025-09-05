Estación Temporal Marly inicia su operación a partir de este 6 de septiembre

Foto: TransMilenio.

A partir de este sábado 6 de septiembre, TransMilenio pondrá en funcionamiento la estación temporal Marly, ubicada sobre la avenida Caracas entre las calles 48 y 50, como parte de las medidas para garantizar la movilidad durante la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Esta nueva estación contará con 14 servicios troncales que conectarán a los usuarios del sector con los diferentes portales del sistema, brindando una alternativa eficiente y segura de transporte.

“La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá ha representado grandes retos para TransMilenio. Nuestro compromiso es mantener la movilidad de los usuarios, y estas estaciones temporales nos permiten ampliar la oferta de rutas en puntos estratégicos de la ciudad. Realizamos un monitoreo constante par asegurar una operación cada vez más eficiente”, afirmó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

La estación temporal Marly se convierte en la tercera en entrar en operación bajo condiciones transitorias, después de las estaciones Temporal Calle 57 y Temporal Calle 34.

Está equipada con dos vagones y accesos por los costados sur y norte, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y comodidad para los usuarios.

En esta estación operarán las siguientes rutas: 6, 8, C15, D24, F60, J24, K23, A60, B23, B75, H15 y H75. Además, se encuentra cerca de las estaciones Calle45 American School Wa y Temporal Calle 57, que ofrecen más opciones de conexión.

TransMilenio invita a la ciudadanía a recargar su tarjeta con anticipación y planear su viaje previamente. Un equipo en territorio está desarrollando jornadas de socialización para informar sobre rutas, horarios y demás alternativas de movilidad disponibles.

Para conocer más sobre los cambios operacionales y las alternativas de viaje durante las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, las personas pueden visitar la página web: https://bit.ly/3JcprdB. También se recomienda el uso de la TransMiApp para consultar rutas y realizar recargas virtuales desde el celular, facilitando el acceso al sistema.