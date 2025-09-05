La obra de teatro de ‘Aladino y sus aventuras’ llega a la Fundación Jaime Manzur  este domingo 7 de septiembre

Foto: Idartes

Te contamos que la clásica historia de ‘Aladino’ llega al Fundación Jaime Manzur, ubicada en la calle 61A No. 14-58. Disfruta de una puesta en escena llena de magia, música y diversión para grandes y chicos, del 7 al 28 de septiembre de 2025, a las 11:30 a. m. ¡Entrada con boletería!

Acompaña a ‘Aladino’, un joven humilde que, tras encontrar una lámpara mágica, se enfrenta a aventuras inesperadas junto a un genio poderoso, una princesa y un mago malvado que pondrá todo en peligro.

Una experiencia teatral para toda la familia

La puesta en escena de ‘Aladino’ ofrece un espectáculo lleno de valentía, humor, música y fantasía. Ideal para compartir en familia, este montaje invita a los más pequeños a sumergirse en un mundo de aventuras mientras fomenta valores como la amistad, la solidaridad y la imaginación.

El evento forma parte de la programación especial de ‘Los domingos en familia’, pensada para que niñas, niños y adultos disfruten juntos de experiencias culturales inolvidables.

Esta es la información de las funciones para que asistas en familia: