Maduro le pide a Trump abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela; además arremete contra expresidentes colombianos

–Nicolás Maduro se dirigió este viernes al presidente de EE.UU., Donald Trump, para instarlo a dejar de buscar «un cambio de régimen violento» en Venezuela. «Le digo al presidente Donald Trump, una vez más le digo desde Caracas la bella, desde Venezuela la pacífica: El intento que algunos de sus funcionarios están haciendo por un cambio de régimen en Venezuela, otra vez es un error'», precisó Maduro desde la Academia Militar donde inició la activación operativa y organizativa de la Milicia Nacional Bolivariana, estructurada con mujeres y hombres que se alistaron en los diversos puntos que fueron dispuestos en todo el territorio nacional hace dos semanas.

Maduro aseguró igualmente que «pretender montar un expediente falso […] con el tema del narcotráfico para agredir a un país, para calificar a la institucionalidad de un país, es tratar de cubrir con un expediente sucio tipo Hollywood […] un cambio de régimen».

«El Gobierno de EE.UU. debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe, y respetar la soberanía, el derecho a la paz y a la independencia de nuestros países, ganada de manera heroica por nuestros libertadores y libertadoras», advirtió.

Los pronunciamientos los hizo Maduro en coincidencia con la rueda de prensa que concedió Trump en la Casa Blanca, en la cual se refirió al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y fue preguntado sobre si pretendía un cambio del régimen en Venezuela.

«No estamos hablando de ello», respondió el mandatario y desvió el tema, comentando que Venezuela tuvo «unas elecciones muy extrañas. Y para que quede claro: soy muy amable al decirlo. Solo puedo decir que miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela», agregó.

Maduro salió al paso de los señalamientos de su homólogo estadounidense sobre el papel de Venezuela en el tráfico internacional de drogas, a los que calificó de «cuentos falsos».

«Eso de que Venezuela es un país productor y vendedor de drogas, ¿de dónde lo sacan? Con todo respeto le digo, señor presidente Trump: aquí en Venezuela se le respeta. Y Venezuela respeta para que la respeten. Y con el respeto que nos hemos ganado, se lo decimos: esos informes de inteligencia que le pasan, no son verdad», puntualizó.

Para fundamentar su apreciación, citó nuevamente informes especializados de Naciones Unidas y otras entidades internacionales, en los que, afirmó, queda claramente establecido que Venezuela no figura como punto estratégico para el trasiego internacional de narcóticos.

Y subrayó que toda la cocaína la produce Colombia, responsabilizando de ello a los expresidentes colombianos.

????Nicolás Maduro se ha dirigido este viernes a su par de EE.UU., Donald Trump, instando a su administración a dejar de buscar "un cambio de régimen violento" en Venezuelahttps://t.co/qTCiXo80Ra https://t.co/b6gizjqFlL pic.twitter.com/LdkJhzci6X — RT en Español (@ActualidadRT) September 5, 2025

«Como dice el informe de Naciones Unidas,(Venezuela) es un país no relevante en materia de narcotráfico», destacó tras exponer un resumen de los principales hallazgos de los reportes, al tiempo que clamó porque «alguien sensato» le entregara a Trump las cifras reales e incluso sugirió que él mismo podría hacérselas llegar.

«Yo se las voy a mandar al presidente Trump. Lo he dicho muchas veces: yo a él lo respeto. Diferencias hemos tenido y tenemos. Ahora, ninguna de las diferencias que hemos tenido y tenemos puede llevar a un conflicto militar de alto impacto, violencia a Suramérica y Nuestramérica. Ninguno. No tiene justificación», complementó.

En la Academia Militar, Nicolás Maduro activó lo que llamó un “operativo organizativo” de la milicia chavista, con el fin de preparar al país ante lo que calificó como “amenazas de agresión extranjera”.

«Hoy es el primer día de activación operativa y organizativa de toda la Milicia Nacional Bolivariana, ya estructurada con los ciudadanos que se alistaron en las primeras dos jornadas. Ayer abrimos el Sistema de Alistamiento Permanente (SAP) a través del Sistema Patria para todos los ciudadanos que, en cumplimiento del sentimiento sagrado de defensa de Venezuela, deseen incorporarse a la Milicia Nacional Bolivariana», expresó.

Señaló que la Constitución establece que la defensa del país y su soberanía es corresponsabilidad de todos los venezolanos. Por ello, dijo que es fundamental revisar el concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación. «No estamos improvisando, estamos ejecutando lo que son los planes y el concepto, y formando profundamente a nuestro pueblo. Y aquí está en cada área, los manuales de trabajo por cada componente, los cuatro componentes: Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional. Y el componente especial, el quinto componente, Milicia Nacional».

«El primer paso que dimos frente a las amenazas prepotentes y soberbias contra el pueblo de Venezuela fue actuar como lo contempla la Constitución de 1999, que de manera sabia y contundente, establece que la soberanía e integridad territorial de nuestra patria es corresponsabilidad de toda la ciudadanía» .

“Estamos todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, institucional, nacional e internacional, que es una fase de desarrollo. Pero si Venezuela fuera agredida de alguna forma, pasaríamos a una etapa de lucha armada, planificada, organizada, de todo el pueblo contra la agresión, sea local, regional o nacional”, concluyó.