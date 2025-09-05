Petro afirma que si EE.UU rompe derecho internacional con su intervención militar en el Caribe «toca rehacer nuestra colaboración»

–El presidente Gustavo Petro reaccionó este viernes a la petición que hizo la ONU a Estados Unidos a respetar el derecho internacional, tras destrucción de lancha supuestamente transportando drogas provenientes de Venezuela en el Caribe y advirtió que si gobierno estadounidense rompe ese derecho internacional rehacerá la colaboración de Colombia.

«El gobierno de EE.UU si respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración», precisó el mandatario colombiano en su cuenta en X.

El jefe del Estado reiteró que el ataque militar a la lancha en el Caribe «es un asesinato en cualquier parte del mundo» y agregó:

«Si al gobierno de EEUU no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí, sí».

Además precisó que «la colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional».

Tras señalar que si el gobierno de EE.UU respeta el derecho internacional tiene todo su apoyo, «pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración», el presidente Gustavo Petro afirmó que en su gobierno «Colombia no colabora con asesinatos».

Y subrayó: «En mi gobierno se hace uso proporcional de la fuerza, como enseñan décadas de sabiduría humana en tratados aprobados mundialmente y que son parte de nuestra Constitución».

Previamente, el presidente Gustavo Petro replicó un comunicado que emitieron representantes de algunos países de la Comunidad Latinoamericana y el Caribe, CELAC, sobre el despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales de la región: