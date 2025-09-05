Petro y empresarios japoneses les apuestan a la inversión y la diversificación comercial de Colombia

–En el marco de su visita oficial a Japón el presidente Gustavo Petro, acompañado por la canciller Yolanda Villavicencio, sostuvo un encuentro estratégico con representantes del Keidanren, la federación empresarial más influyente de ese país, para llevar a cabo una nueva edición del Comité Económico Conjunto Japón–Colombia. Este espacio de alto nivel se consolida como un mecanismo clave para impulsar nuevas oportunidades de inversión, diversificar exportaciones y fortalecer la cooperación bilateral en sectores estratégicos.

La comitiva colombiana fue recibida por Takehiko Kakiuchi, vicepresidente del Keidanren y presidente del Comité Económico Conjunto, quien además lidera la junta directiva de Mitsubishi Corporation. Su conocimiento de primera mano sobre los planes de desarrollo y las oportunidades de Colombia le han permitido ser un aliado estratégico en la promoción de vínculos económicos entre ambos países.

La canciller Villavicencio Mapy destacó la importancia de este diálogo bilateral, afirmando: “fue muy interesante conversar e intercambiar con el presidente Kakiuchi, quien lleva cuatro años en Colombia y ve muchas oportunidades en las que podemos trabajar juntos». La jefa de la diplomacia colombiana subrayó que el comité constituye un motor fundamental de la relación económica bilateral, al servir de plataforma donde el sector privado encuentra un espacio para identificar prioridades y promover sinergias de alto impacto.

Durante el encuentro los representantes del Gobierno presentaron el portafolio de oportunidades que ofrece Colombia en materia de energía renovable, agroindustria, turismo sostenible, infraestructura y tecnología, sectores que resultan estratégicos para la diversificación de exportaciones y la generación de empleo en el país. Se destacó además el compromiso del Gobierno del Cambio por garantizar un marco regulatorio estable y atractivo para la inversión extranjera, con principios de sostenibilidad y beneficio mutuo.

Un punto central de la conversación fue la participación de Colombia en la Expo 2025 Osaka, considerada por la delegación como un escenario privilegiado para profundizar los vínculos con Japón y con Asia en general. Este evento internacional permitirá la realización de reuniones de alto nivel con inversionistas, delegaciones empresariales y líderes globales, abriendo la posibilidad de concretar acuerdos que fortalezcan tanto el comercio exterior como la llegada de turistas a Colombia.

El presidente Petro destacó que la estrategia de su Gobierno busca ampliar y consolidar nuevos destinos para las exportaciones, integrando el potencial productivo de las regiones colombianas en cadenas globales de valor. De igual forma, señaló que Japón es un socio clave no solo en términos comerciales, sino también en cooperación tecnológica y en el desarrollo de proyectos innovadores que respondan a los desafíos del cambio climático y la transición energética.

Los empresarios japoneses manifestaron interés en conocer más sobre las reformas sociales y económicas que lidera el Gobierno del Cambio, al considerar que estas abren oportunidades para un crecimiento incluyente y sostenible. El vicepresidente del Keidanren reiteró la disposición del sector privado japonés para acompañar a Colombia en este proceso y fortalecer los lazos de confianza y cooperación de largo plazo.

Finalmente, la delegación colombiana reafirmó su compromiso con un comercio internacional abierto, diversificado y equitativo, que no solo genere beneficios económicos, sino que también promueva el bienestar de las comunidades y la protección del medio ambiente. Este encuentro en Tokio consolida una hoja de ruta compartida, en la que Japón y Colombia avanzan hacia una relación económica más sólida, dinámica y proyectada al futuro.