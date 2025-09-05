La lechona se roba el show en el pabellón de Colombia en Expo Osaka 2025

–El plato típico tolimense, la lechona, se convirtió en la gran protagonista del pabellón de Colombia en la Expo Universal Osaka 2025.

Así lo destacó el presidente Gustavo Petro durante su visita oficial a Japón, al señalar que el público japonés y extranjero ha hecho largas filas para probarla y que, según sus palabras, ya se han vendido más de 10 millones de toneladas dentro del recinto ferial.

“El plato más famoso de toda la feria resultó ser la lechona. Van 10 millones de toneladas de lechona vendida en la feria, con las filas más largas. Es un plato mejor que el sándwich, la hamburguesa o el perro caliente, para los tiempos modernos del afán en la gran ciudad”, afirmó el mandatario.

El jefe de Estado también resaltó que el pabellón colombiano ha recibido 1’300.000 visitantes y se ha convertido en un espacio de negocios con resultados tangibles. “Se han vendido 700 clases diferentes de productos colombianos; solo en uno, los aguacates, se lograron 11 millones de dólares. En la ronda de negocios de hace dos días se cerraron acuerdos por 35 millones de dólares”, precisó.

??Colombia, #ElPaísDeLaBelleza, se roba las miradas en la mayor plataforma de promoción comercial en el exterior: #ExpoOsaka2025. ?? 1.200.000 personas han visitado el pabellón de Colombia para conocer parte de nuestra biodiversidad e innovación.@PetroGustavo pic.twitter.com/GQZMMI2kWY — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) September 5, 2025



El pabellón, de 875 m², deslumbra en Expo Osaka 2025 al celebrar la vida, la biodiversidad y la cultura bajo el símbolo del agua y la inspiración del realismo mágico de Cien años de soledad. “Estamos aquí en el pabellón de Colombia como haciendo realidad una página del libro más importante de nuestro país. Llamamos realismo mágico a esa búsqueda de belleza que parece fantasía, pero que encontramos todos los días en Colombia”, dijo Petro a los asistentes.

El recorrido está dividido en cuatro momentos principales:

1. De los picos nevados a Macondo: una instalación de hielo que representa las montañas de Colombia conduce a un espacio inspirado en Macondo, con mariposas amarillas flotando en el aire.

2. Las seis regiones turísticas: sonidos, aromas y texturas trasladan al visitante por el Caribe, el Pacífico, los Andes, la Amazonía, la Orinoquía y el Macizo Colombiano.

3. Biodiversidad y sostenibilidad: una muestra dedicada a la fauna, flora y los esfuerzos de conservación comunitarios.

4. Homenaje floral: proyecciones inmersivas celebran las flores colombianas como embajadoras del país.

Entre los objetos más llamativos está la máquina de escribir con la que Gabriel García Márquez escribió Cien años de soledad, junto a una primera edición en español y una versión en japonés, prueba de la universalidad de la obra.

El espacio también incluye un área comercial de 35 m² donde se ofrecen café, artesanías, flores y productos típicos, además de articularse con la Macrorrueda Internacional Colombia, el País de la Belleza.

En este escenario participan 62 exportadores de 18 departamentos, 62 compradores internacionales y 11 inversionistas asiáticos, con más de 450 citas de negocio previstas.

Según ProColombia, el propósito es transformar esta visibilidad en inversión y empleo, impulsando proyectos regionales y forjando vínculos con empresas japonesas y asiáticas en sectores como agroindustria, infraestructura, energías limpias y economía creativa.

El pabellón de Colombia en Osaka no solo es una vitrina cultural y turística: es una declaración de intenciones para mostrar al país como potencia de la vida, abierta a alianzas globales para diseñar sociedades sostenibles, inclusivas y prósperas.