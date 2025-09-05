Recomendaciones y alternativas de transporte para Jazz al Parque 2025

Foto: Idartes.

Bogotá se prepara para recibir a las familias bogotanas en la edición 27 del Festival Jazz al Parque 2025, que contará con la participación de 16 artistas, más de 40 emprendimientos y otras sorpresas. El evento se realizará este 6 y 7 de septiembre de 2025, en el Parque El Country, avenida Calle 127 #11D-90. Te compartimos algunas recomendaciones y rutas de transporte para que disfrutes de este evento. ¡Asiste, entrada gratis!

Horarios y edad de ingreso del Festival Jazz al Parque 2025

Las puertas se abrirán a partir de las 11 de la mañana para recibir a los asistentes a este evento familiar sin restricción de edad

El ingreso se realizará de manera libre por la Calle 127.

????Ingreso para personas con discapacidad al Festival Jazz al Parque 2025

Las personas con movilidad reducida lo podrán hacer por la Calle 127, donde encontrarán personal de logística dispuesto a brindar la orientación necesaria para ubicarlos en la zona destinada para su comodidad.

Transporte y movilidad para el Festival Jazz al Parque 2025

Las vías cercanas al parque, como la Calle 127 y las carreras 9, 11 y 15 permanecerán habilitadas sin cierres.

No habrá parqueaderos internos en el parque, puedes usar los del Centro Comercial Unicentro, con capacidad para 3.300 automóviles y 270 bicicletas; Park Go, con 100 cupos; Tequendama Gradeco, con 100 espacios y Chicago Deportes, con 30 cupos.

La operación de los TransMiZonales se realizará en el horario habitual. Habrá 20 rutas disponibles desde la Calle 127 y ocho en la avenida Carrera 9.

Baterías de baños y puntos de evacuación

Habrá baterías de baños señalizadas en el costado noroccidental del campo.

Dentro del parque, se contará con un punto de encuentro en el área central, ubicado en la cancha de polo.

Puestos de salud

Se han dispuesto dos puestos de atención de primeros auxilios en el costado occidental del escenario, en caso necesario, realizar traslados a centros hospitalarios con el apoyo de ambulancias.

Zona de comidas y bebidas

Se contará con puntos de venta de alimentos y bebidas distribuidos en el parque, el pago se realiza únicamente en efectivo, pues no se dispone de datáfono ni cajeros automáticos.

Habrá tres zonas autorizadas para el consumo responsable de bebidas alcohólicas, habilitadas exclusivamente para mayores de edad, se solicitará la cédula de ciudadanía al momento del ingreso.

Zona de Arte y Emprendimiento

Estará ubicada en el costado suroriental del campo de polo, donde se comercializarán productos oficiales del festival como camisetas, gorras, artesanías y artículos coleccionables.

No puedes llevar

Comidas, bebidas externas, envases de vidrio, latas, armas, sustancias psicoactivas ni objetos cortopunzantes.

Ingreso de carpas

Camisetas alusivas a equipos de fútbol

Bicicletas, patinetas

Drones o cámaras profesionales, salvo las acreditadas oficialmente para prensa.

Fumar dentro del escenario

Los objetos retenidos en el ingreso no estarán bajo custodia de la organización.

Recomendaciones generales

Asiste con ropa y zapatos cómodos.

Lleva impermeable en caso de lluvia, llevar bloqueador solar y gorra para protegerse del sol.

Dispón de efectivo para la compra de alimentos, bebidas o productos de la Zona de Arte y Emprendimiento.

Llega con suficiente anticipación para evitar filas prolongadas y poder disfrutar de los artistas y actividades programadas desde el inicio.

Mantén un comportamiento respetuoso con los demás asistentes, cuidar los objetos personales, establecer puntos de encuentro con familiares y amigos,

Reporta de inmediato cualquier situación sospechosa a las autoridades o al personal logístico, quienes estarán debidamente identificados.

En caso de emergencia, sigue las indicaciones del equipo de seguridad y conserva la calma.

Con estas recomendaciones, Idartes invita a toda la ciudadanía a vivir dos días de música y encuentro en Jazz al Parque 2025, el festival gratuito que celebra la diversidad cultural y consolida a Bogotá como una ciudad que respira y comparte jazz.