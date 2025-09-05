Recomendaciones y alternativas de transporte para Jazz al Parque 2025
Foto: Idartes.
Bogotá se prepara para recibir a las familias bogotanas en la edición 27 del Festival Jazz al Parque 2025, que contará con la participación de 16 artistas, más de 40 emprendimientos y otras sorpresas. El evento se realizará este 6 y 7 de septiembre de 2025, en el Parque El Country, avenida Calle 127 #11D-90. Te compartimos algunas recomendaciones y rutas de transporte para que disfrutes de este evento. ¡Asiste, entrada gratis!
Horarios y edad de ingreso del Festival Jazz al Parque 2025
- Las puertas se abrirán a partir de las 11 de la mañana para recibir a los asistentes a este evento familiar sin restricción de edad
- El ingreso se realizará de manera libre por la Calle 127.
????Ingreso para personas con discapacidad al Festival Jazz al Parque 2025
- Las personas con movilidad reducida lo podrán hacer por la Calle 127, donde encontrarán personal de logística dispuesto a brindar la orientación necesaria para ubicarlos en la zona destinada para su comodidad.
Transporte y movilidad para el Festival Jazz al Parque 2025
- Las vías cercanas al parque, como la Calle 127 y las carreras 9, 11 y 15 permanecerán habilitadas sin cierres.
- No habrá parqueaderos internos en el parque, puedes usar los del Centro Comercial Unicentro, con capacidad para 3.300 automóviles y 270 bicicletas; Park Go, con 100 cupos; Tequendama Gradeco, con 100 espacios y Chicago Deportes, con 30 cupos.
- La operación de los TransMiZonales se realizará en el horario habitual. Habrá 20 rutas disponibles desde la Calle 127 y ocho en la avenida Carrera 9.
Baterías de baños y puntos de evacuación
- Habrá baterías de baños señalizadas en el costado noroccidental del campo.
- Dentro del parque, se contará con un punto de encuentro en el área central, ubicado en la cancha de polo.
Puestos de salud
- Se han dispuesto dos puestos de atención de primeros auxilios en el costado occidental del escenario, en caso necesario, realizar traslados a centros hospitalarios con el apoyo de ambulancias.
Zona de comidas y bebidas
- Se contará con puntos de venta de alimentos y bebidas distribuidos en el parque, el pago se realiza únicamente en efectivo, pues no se dispone de datáfono ni cajeros automáticos.
- Habrá tres zonas autorizadas para el consumo responsable de bebidas alcohólicas, habilitadas exclusivamente para mayores de edad, se solicitará la cédula de ciudadanía al momento del ingreso.
Zona de Arte y Emprendimiento
- Estará ubicada en el costado suroriental del campo de polo, donde se comercializarán productos oficiales del festival como camisetas, gorras, artesanías y artículos coleccionables.
No puedes llevar
- Comidas, bebidas externas, envases de vidrio, latas, armas, sustancias psicoactivas ni objetos cortopunzantes.
- Ingreso de carpas
- Camisetas alusivas a equipos de fútbol
- Bicicletas, patinetas
- Drones o cámaras profesionales, salvo las acreditadas oficialmente para prensa.
- Fumar dentro del escenario
- Los objetos retenidos en el ingreso no estarán bajo custodia de la organización.
Recomendaciones generales
- Asiste con ropa y zapatos cómodos.
- Lleva impermeable en caso de lluvia, llevar bloqueador solar y gorra para protegerse del sol.
- Dispón de efectivo para la compra de alimentos, bebidas o productos de la Zona de Arte y Emprendimiento.
- Llega con suficiente anticipación para evitar filas prolongadas y poder disfrutar de los artistas y actividades programadas desde el inicio.
- Mantén un comportamiento respetuoso con los demás asistentes, cuidar los objetos personales, establecer puntos de encuentro con familiares y amigos,
- Reporta de inmediato cualquier situación sospechosa a las autoridades o al personal logístico, quienes estarán debidamente identificados.
- En caso de emergencia, sigue las indicaciones del equipo de seguridad y conserva la calma.
Con estas recomendaciones, Idartes invita a toda la ciudadanía a vivir dos días de música y encuentro en Jazz al Parque 2025, el festival gratuito que celebra la diversidad cultural y consolida a Bogotá como una ciudad que respira y comparte jazz.