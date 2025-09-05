Se renueva el parque Villa Alsacia en Kennedy con inversión de más de $ 238 millones

Foto: Alcaldía Local de Kennedy.

La Alcaldía Local de Kennedy, bajo el liderazgo de la alcaldesa Karla Tathyanna Mari?n, continu?a su compromiso con el bienestar y la recreacio?n de la comunidad con la renovacio?n integral del Parque Villa Alsacia Lote 1, ubicado en la carrera 71C #12A-64.

Con una inversio?n de $ 238.092.546, se adelantaron importantes obras que incluyen la demolicio?n y construccio?n de una placa nueva de 110 metros cuadrados, instalacio?n de piso en caucho de seguridad, y la actualizacio?n de los juegos infantiles con elementos de u?ltima tendencia, disen?ados para promover el entretenimiento seguro y saludable de nin?os y nin?as.

Adema?s, se realizo? el mantenimiento de 11 ma?quinas biosaludables y la limpieza total de la zona de adoqui?n, recuperando este espacio para el disfrute de familias, jo?venes y adultos mayores.

“Nuestro objetivo es devolverle a Kennedy parques seguros, modernos y funcionales. Estos espacios son el corazo?n de la comunidad, donde las familias se encuentran, los nin?os juegan y los adultos mayores hacen actividad fi?sica. Seguiremos invirtiendo en ma?s obras que dignifiquen la vida de nuestros habitantes”, destaco? la alcaldesa Local de Kennedy, Karla Tathyanna Mari?n.

La intervencio?n del Parque Villa Alsacia hace parte del plan de recuperacio?n de escenarios recreativos y deportivos, impulsa el compromiso con la calidad de vida de los ciudadanos.