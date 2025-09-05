Regresa la Carrera de la Mujer en Bogotá este domingo 7 de septiembre

Foto: Carrera de la Mujer Pastas la Muñeca 2025

La Carrera de la Mujer Pastas la Muñeca 2025, se realizará este domingo 7 de septiembre de 2025, en su decimonovena edición. Miles de mujeres y hombres se darán cita en el parque Simón Bolívar, ubicado en la localidad de Teusaquillo, para disfrutar de un evento que combina deporte, inclusión y bienestar.

Modalidades de la Carrera de la Mujer Pastas 2025 en Bogotá

Inspirada 5K: una prueba ideal para quienes inician en el running.

Empoderada 10K: diseñada para quienes buscan retarse e instaurar hábitos de vida saludable.

Poderosa 15K: modalidad nueva en 2025, destinada a mujeres decididas a enfocarse en sus metas sin interferencias.

Valiente – 21K: media maratón con recorrido mayoritariamente plano y recto.

Las inscripciones para la Carrera de la Mujer 2025 en Bogotá están abiertas en su página oficial ingresando aquí, e incluyen un kit con camiseta oficial, número con chip y obsequios, que se entregará el 5 y 6 de septiembre de 2025, en la Feria de la Carrera en El Cubo de Colsubsidio.

¿Dónde se recoge el kit?

La Feria de la Carrera de la Mujer Pastas La Muñeca se desarrollará el 5 y 6 de septiembre en el Cubo de Colsubsidio, reúne a más de 50 expositores que ofrecen lo último en nutrición y energía, ropa deportiva, tenis y tecnología. Adicionalmente durante la Feria se llevará cabo la recogida de kits por parte de las/los participantes, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.

El evento también impulsa la iniciativa solidaria #DONATUSCALORÍAS, que convierte las calorías quemadas en donaciones para Misión Nutrición Bogotá. En 2024, este programa benefició a más de 16.000 personas con una contribución superior a 55 millones de pesos.

La Carrera de la Mujer Pastas 2025 en Bogotá será mucho más que una competencia deportiva; se consolida como un espacio de encuentro, inspiración y solidaridad, donde cada paso representa la fuerza de las mujeres y su capacidad de transformar la sociedad desde el corazón.