Unidad de Mantenimiento Vial inició trabajos de reparación en vía de Las Cruces

Aquí sí pasa, se adelantan acciones en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para mejorar la malla vial. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), dio inicio a obras de parcheo y bacheo en el barrio Las Cruces, en la localidad de Santa Fe. La intervención se desarrolla sobre la carrera Octava entre calle Sexta y calle Segunda, un corredor clave para la movilidad en el centro de la ciudad

En total se mejorarán cerca de 1.000 metros cuadrados de vía, equivalentes a tres segmentos viales, lo que permitirá mayor seguridad para peatones, ciclistas y conductores, así como una movilidad más fluida y reducción en los tiempos de desplazamiento.

Las obras se ejecutan en horario nocturno, debido al alto flujo vehicular en el día y el tránsito de rutas TransMiZonal o SITP y TransMilenio. Se espera que los trabajos tengan una duración aproximada de dos semanas.

Esta intervención es el resultado de un trabajo articulado entre la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), la Alcaldía Local de Santa Fe y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), tras las solicitudes realizadas por la comunidad a través de redes sociales y atendidas por el alcalde Carlos Fernando Galán.

“Este sector tiene un alto deterioro, por lo que se han presentado constantemente accidentes e inundaciones; por instrucción del alcalde vinimos a repararlo. Realmente estas actividades son necesarias, seguimos trabajando por una mejor movilidad, esta vez desde el barrio Las Cruces”, manifestó Mónica Rueda, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV).

Con estas acciones, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) reafirma su compromiso de estar presente en los barrios, atender las necesidades ciudadanas y trabajar por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.