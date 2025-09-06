El balance de Petro sobre la lechona «vendida» en Expo Osaka-Japón ha sido el «plato» preferido en las redes sociales

–( Imagen logo de @LechonaNation). El presidente Gustavo Petro puso a «comer» lechona y a sacar cuentas a los habitantes «del país de la belleza». Hasta el expresidente Álvaro Uribe Vélez participó en la gran «comidilla» que suscitó con su balance sobre la venta de este plato típico, originario del gran Tolima, en la Expo Osaka, Japón.

«Que los japoneses no vayan a pensar por las cuentas del Presidente que en Colombia somos diez millones de marranos», escribió con sarcasmo el exmandatario de Centro Democrático en X.

La precandidata presidencial del mismo partido, María Fernanda Cabal, replicó las cuentas que le sacó a Petro el exmagistrado del CNE y aspirante al Senado, César Lorduy, para intentar explicar la cifra que entregó jefe del Estado.

Buen trabajo @LorduyCesar con las cuentas alegres de Petro. pic.twitter.com/jvAZBiAxV5 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 5, 2025

El exminisro José Manuel Restrepo Abondano:

Cifras cifras maestro !!!!

1. Entraron “1.300.000 millones de personas al estand” . TODO MAL !!! Si fuesen 1.300 millones sería prácticamente toda China dato que es dudoso, pero si fuese el número que pone que son 1,3 billones de personas pues no los habría en nuestro planeta tierra sería 150 veces la población del mundo.. o será que hace referencia a su frase famosa “expandir el virus de la vida por las estrellas del universo” … nos están visitando amigos de esas estrellas

2. Y respecto de las “10 millones de toneladas de lechona vendidas”, pues a menos que se las hayan producido y comido esos amigos de esas estrellas, serían entre 60 y 70 millones de cerdos, dado el peso de un cerdo promedio (150 kilogramos). Lo cual será más de diez veces la producción nacional. Pero lo bonito de la cifra es que si produjésemos todos esos cerdos en Colombia lograríamos vender 60 billones de pesos y eso sería algo así como 4% del PIB!!! O el 30% de las exportaciones de colombia

Que maravilla !!! Ahora si seremos una gran potencia exportadora de América Latina !!

Diez millones de toneladas de lechona no alcanzan para mil trescientos millones de personas que han visitado el estand. Calcularon mal.?? — Diegocaricatura (@diegocaricatura) September 5, 2025

La congresista Katherine Miranda:

¿10 millones de toneladas de lechona?

Eso equivale a 333.000 camiones cargados al máximo.

Si lo pusieran en fila, cubrirían unos 4.000 km, casi la distancia de Bogotá a Buenos Aires.

Presidente, está bien?

Es que no hay derecho a ser tan bestia y mentiroso. 1.300.000 millones de personas equivale a 157 veces la población mundial. Y 10 millones de toneladas de lechona significa que cada visitante fantasma se tragó 7,6kg=17 libras. Demasiada imbecilidad. pic.twitter.com/jx3L4mr8uL — David Bravo (@davoelbravo) September 5, 2025

El representante a la Cámara por Bogotá Andrés Forero:

-La población mundial es de 8.000 millones de personas, pero según @petrogustavo 1.300.000 millones visitaron el pabellón de Colombia en Osaka.

Ignacio Mantilla Prada, profesor Dr. Rer. Nat. (Rector 2012 – 2018) Universidad Nacional de Colombia.

-¿Han entrado 1.3 x 10¹² personas? No es posible.

La población mundial no alcanza a ser de 8.5 x 10 personas.

Corrija presidente. Seguramente quiso usted decir 1.3 millones, o sea 1.3 x 10 personas.

Juan C. Gutiérrez, Finance Professor. Universidad EAFIT.

-Un camión tipo tractomula tiene capacidad típica es de entre 32,5 toneladas.

Número de camiones necesarios = 10.000.000 / 32,5 = 307,7

Longitud total de la fila de camiones:

Longitud total = número de camiones × longitud de cada camión= 307,692 × 12 m = 3.692.304 metros

@JDavidRamirez__

– Escribe «estand»

– 1.300.000 millones de visitantes: los japoneses son muy desocupados o el pabellón debe ser del tamaño de Osaka

– 10.000.000 de toneladas de lechona: nos quedamos sin lechona por alimentar a todo el mundo.

Y lo peor:

Hay gente en Colombia que le cree.

Luis Madriñan, PhD

-Presidente, cuánto lleva en exposición el stand? A una velocidad promedio de 5 km/h para que 1.300’000.000 de personas caminen en un espacio de 6 metros de ancho y 30 metros de largo, tomaría 3.71 años. Esto es más tiempo que el que lleva todo su gobierno y asume flujo constante y que nadie pare a comprar nada mientras entra el stand

Según el economista sideral de las matemáticas cuánticas, ¡la quinta parte de la población mundial ha visitado el stand de Colombia en Osaka!! ?? Digamos que 10 lechonas pesan una tonelada. Entonces para 10 milones de toneladas de lechona, se necesitó sacrificar a 100 millones… pic.twitter.com/q2WRya8nHX — ? Adam Smith?FREEDOM ???????? (@AdamSmithFree) September 5, 2025

Christian G Canon

-De verdad usted me está diciendo que se vendieron 10 millones de toneladas de lechona? Ya no necesitamos reforma tributaria.

J Roman

-Sigues sin entender. Para que el estado “logre” esto, le tiene que robar a los ciudadanos. Esto es como el ladrón de la cuadra robarte a punto de arma, y después salir y decir “mire le compré una silla de rueda a mi abuelo con lo que te robé.”

Carlos Alberto Mejia

-Hay que corregir la primera cifra 1.3 millones y asi los criticos no se peguen de bobadas solo por criticar

Presidente, al margen de la cifra la cual es imposible, como Tolimense por favor, por favor dígame que la lechona era sin arroz. PD. La lechona original la sin arroz, la del Tolima y el Huila fue nombrada como el mejor plato con cerdo a nivel mundial por @TasteAtlas — Santiago López J (@SantiagoLopezJ) September 5, 2025

Qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro:

-Como los errores taquigráficos sirven para ocultar la información. Mandamos en audiovisual la evaluación de la presencia de Colombia en la feria de Osaka, Japón.

He entrado al pabellón de Colombia en la feria del futuro de Osaka, Japón.

Nos criticaron su costo, y ¿saben qué?

Han entrado 1.300.000 millones de personas al estand, se han vendido 700 clases diferentes de productos colombianos; solo en uno: los aguacates, vendimos 11 millones de dólares, en la ronda de negocios de hace dos días, se vendieron 35 millones de dólares.

El plato más famoso de toda la feria, resultó ser la lechona. Van 10 millones de toneladas de lechona vendida en la feria, con las filas más largas. Es un plato mejor que el sandwich o la hamburguesa, o el perro caliente, para los tiempos modernos del afán en la gran ciudad

Quise vender masivamente túnicas Wayúus y los señores de Anato y Fontur se opusieron, pero para hacer actos de campaña uribista con dinero público, si sirven, concluyó.

Como los errores taquigráficos sirven para ocultar la información. Mandamos en audiovisual la evaluación de la presencia de Colombia en la feria de Osaka, Japón. pic.twitter.com/MMFdRqurCP — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 6, 2025