Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este lunes 8 y martes 9 de septiembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este lunes 8 y martes 9 de septiembre de 2025 en la capital de la República por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

Lunes 8 de septiembre de 2025

Puente Aranda

Los Ejidos y Gorgonzola.

De la carrera 36 a la carrera 50, entre avenida calle 13 a la avenida calle 6.

7:00 a. m.

27 horas

Empates

Martes 9 de septiembre de 2025

Usme

Portal Rural II, San Felipe de Usme, Tocaimita Oriental I, El Bosque Central, La Esperanza Sur, El Bosque, Bolonia, El Curubo, La Comuna y El Nuevo Portal II.

De la carrera 4C Este a la carrera 8 Este, entre calle 77 Sur a la calle 90A Sur.

10 a.m.

24 horas

Estanquidad

Puente Aranda

Milenta.

De la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre avenida calle 26 Sur a la avenida calle 8 Sur.

10 a.m.

27 horas

Empates

Soacha

Múltiples Colmena, El Ciprés, Rincón de San Alejo, El Altico, San German, Los Pinos, Los Alpes, Villa Santa Isabel y El Divino Niño.

De la calle 6 Sur a la calle 13, entre carrera 5A Este a la carrera 4.

10 a.m.

24 horas

Mantenimiento de estaciones

Suba

Niza Norte.

De la transversal 60 a la carrera 72, entre calle 127 a la calle 129.

10 a.m.

24 horas

Empates

Usme

Tanque Quindío:

Urbanización Bosque de Los Alpes, ;La Nueva Gloria, La Gloria, S.C. Altamira, Altamira Chiquita, Puente Colorado, Altamira 2010, La Grovana, Moralba, Urbanización El Paseíto I y III Sector, Santa Rita Sur Oriental, Los Libertadores, La Arboleda, urbanización Colmena I

Los Pinares, Sierras del Sur Oriente, Los Puentes, urbanización Altos del Virrey, S.C. Arrayanes V, El Oasis del Sur, Los Altos del Zuque, S.C. Moralba, Miraflores, San Jacinto, S.C Tibaque, urbanización Zarelos, La Sierra, Santa Rita Sur Oriental II Etapa, urbanización Nueva Roma Oriental, Dardanelo, urbanización Continental.

Villa Anita Sur Oriental, urbanización Prados de Altamira, Panorama (antes Altamira), Quindío II Sector, urbanización La Fortaleza, El Paraíso, urbanización Antioquia, El Paraíso Sur Oriental I Sector, La Nueva Gloria II Sector, Republica de Canadá III, S.C. Los Alpes, Quindío.

El Pinar Republica de Canadá II Sector, urbanización El Paseíto II Sector, Republica de Canadá, El Pinar, Nuevas Malvinas, El Triunfo, S.C. San José Sur Oriental, El Tablón, Los Alpes del Zipa, Nueva España parte alta, Nueva España, Puente Colorado I, S.C. El Pinar, Quindío La Esmeralda, El Oasis del Sur, urbanización Zarelos, urbanización Zarelos, urbanización Nueva Roma Oriental Dardanelos.

T. Juan Rey Bombeo Londres:

Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Bolonia I, Chiguaza Rural, Chiguaza Urbano, Ciudad Londres, Ciudad Londres I, Ciudad Londres Rural, Doña Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabaña, La Esperanza Sur, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Nueva Delhi, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tihuaque, Tihuaque Sur, Tocaimita Oriental, Villa Diana y Yomasa.

Tanque Quindío

Área 1: De la diagonal 33 Sur a la calle 48B Bis Sur, entre carrera 19B Este a la carrera 13 Bis Este.

Área 2: De la diagonal 47 Sur a la calle 54 Sur, entre transversal 12B Este a la carrera 4 Bis Este.

Tanque Juan Rey Londres

Área 1: De la calle 66D Sur a la calle 68A Sur, entre carrera 4A a la carrera 7H.

Área 2: De la calle 68A Sur a la diagonal 72 Sur, entre Q. Santa Librada a la carrera 9.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.