El caso de una joven con la sorprendente habilidad de viajar en el tiempo

–(Imagen ilustrativa 123RF). Como una película de ciencia ficción, un nuevo estudio presentó el caso de una adolescente francesa con la sorprendente habilidad de viajar mentalmente en el tiempo, no solo al pasado, sino también al futuro, lo que ofrece a los científicos una nueva visión sobre el funcionamiento de la memoria autobiográfica, informó el Instituto del Cerebro de París.

La memoria autobiográfica es la capacidad de recordar experiencias personales que marcaron nuestra infancia, incluidos recuerdos emocionales y sensoriales acerca de lugares y personas. Para la mayoría de las personas, con el tiempo estos recuerdos pierden nitidez, se desvanecen o se modifican.

No obstante, existen casos muy inusuales de algunos individuos que pueden evocar con gran precisión acontecimientos de su vida y relacionarlos con fechas exactas en el calendario. Esta condición es conocida como ‘hipertimesia’ o ‘hipermnesia autobiográfica’ y permite a las personas que la padecen «viajar a través del tiempo mentalmente con extraordinaria facilidad e intensidad».

A pesar de que se han documentado algunos casos, la hipertimesia continúa siendo poco comprendida. Una nueva investigación examinó el caso de una joven de 17 años, identificada con el sobrenombre de ‘TL’, que parece tener control sobre cómo accede a sus recuerdos personales.

TL describió a los especialistas que visualizaba sus recuerdos dentro de una gran «habitación blanca» de techo bajo, donde estaban archivados y organizados temáticamente. Había secciones dedicadas a su vida familiar, amigos e incluso objetos de su infancia. Para poner a prueba esta afirmación, la adolescente fue sometida a una serie de tareas destinadas a evaluar tanto la solidez de sus recuerdos biográficos como su capacidad para imaginar el futuro.

Estas pruebas no permiten medir la exactitud de los recuerdos, pero sí mostraron que eran excepcionalmente vívidos y detallados, y que TL era capaz de reexaminarlos desde diferentes perspectivas, como observadora externa y como protagonista.

Con respecto a su capacidad de prever acontecimientos futuros, los científicos destacaron el realismo de sus proyecciones mentales debido a «un sentido profundo de preexperiencia», lo que daba la impresión de que TL estuviera recordando en vez de inventando.

Pese a estos hallazgos, publicado en la revista Neurocase, a los científicos les cuesta establecer conclusiones generales sobre la hipertimesia, ya que solo se han documentado unos pocos casos. Además, persisten muchas interrogantes sobre su origen y el impacto en las personas que la padecen, por lo que es necesario llevar a cabo más investigaciones para su mejor comprensión. (Información RT).