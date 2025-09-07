Perú modernizará su flota de guerra; comprará 24 aviones de combate de última generación

–(Imagen ilustrativa). El ministro de Defensa del Perú, Walter Astudillo, anunció la próxima transacción de 24 aviones caza, para la cual barajan las opciones de EE.UU., Suecia y Francia como oferentes, como parte de una «inversión histórica» que realiza el Gobierno de Dina Boluarte.

«Consideramos que es una adquisición estratégica y tiene mucho que ver la defensa con la política exterior del Estado», señaló Astudillo el miércoles. «Sin duda, la adquisición más importante de las últimas cinco décadas, que va a permitir al Estado peruano disponer de una Fuerza Aérea disuasiva», declaró.

Durante la conferencia de prensa semanal del gabinete, indicó que junto al canciller, Elmer Schialer, ya visitaron los tres países. «Como conclusión, verificamos que efectivamente los tres modelos de avión tienen características muy importantes que de alguna manera satisfacen los requerimientos técnicos de la Fuerza Aérea», avanzó Astudillo.

«Esta compra no solamente es la compra de un sistema de aviones, sino fundamentalmente es analizar qué tipo de relación necesitamos como país, para ser disuasivos en la región y contribuir con la seguridad internacional (…) tiene que ser una adquisición que nos dé un valor estratégico en los próximos 40 años», añadió.

Aunque se desconoce por cuál de las opciones se decantarán, Schialer aclaró que se tratará de la plataforma que más convenga a los intereses del Perú. «Son elementos disuasivos que aseguran todo el desarrollo nacional en un ambiente de paz y de concordia en la región», comentó.

«Una inversión histórica para recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas», aseveró Astudillo, quien también resaltó «proyectos muy importantes», como la construcción de buques de la mano con «una empresa líder mundial de Corea». (Información RT).