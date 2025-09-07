    • Judicial Nacional

    Captura y expulsión de Colombia de señalado criminal alemán

    –En trabajo articulado con las autoridades alemanas e INTERPOL, Migración Colombia expulsó del país a un sujeto de nacionalidad alemana requerido por la justicia de su país, con Circular Roja vigente, por delitos cometidos en 2009, entre ellos 47 cargos por intento de asesinato, así como dos intentos de homicidio, 13 casos de lesiones graves y tentativa de incendio agravado.

    El alemán fue capturado en territorio colombiano en cumplimiento de la Circular Roja y entregado a una comisión integrada por oficiales de Alemania y de la INTERPOL, los cuales lo embarcaron hacia territorio teutón para ser judicializado y condenado por los delitos que le imputan, reportó Migración Colombia.

    Este fin de semana, también fue entregado a las autoridades norteamericanas un estadounidense capturado en Rumichaca, en la frontera con Ecuador, cuando pretendía salir con documentación fraudulenta colombiana:

    Por otro lado, en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia recibió a un colombiano deportado desde Alexandria, sobre quien pesaba una circular roja por homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado.

    El individuo fue entregado a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación para la respectiva judicialización.

