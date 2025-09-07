Maduro notifica que reforzó con 25 mil militares la Zona Binacional de Paz con Colombia y la fachada caribeña, desde la Guajira hasta Falcón

–El presidente Nicolás Maduro anunció este domingo que ordenó el despliegue de 25 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional para reforzar las Operaciones de las Unidades de Reacción Rápida (URRAS) en la Zona Binacional de Paz con Colombia y la fachada caribeña, desde la Guajira hasta Falcón, y en la fachada oriental Caribeña – Atlántica de los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.

«Ordené el despliegue de 25 mil hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)», señaló Maduro en redes sociales especificando los puntos clave y puntualizó: «Esta movilización tiene como objetivo primordial la defensa de la Soberanía nacional, la seguridad del País y la lucha por la paz».

«¡A Venezuela la defendemos las venezolanas y los venezolanos!», afirmó en su cuenta de Instagram.

Maduro reconfirmó así lo que horas antes anunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el sentido de que a partir de este domingo se iniciaba los despliegues operacionales en zona binacional y el Caribe, frente a la amenaza del despliegue militar de los Estados Unidos.

Padrino anunció que a los 10.00 hombres dispuestos, fueron incorporados 15.000 más. Al respecto, luego de una reunión que sostuvo con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional, el ministro indicó: «Estos efectivos viajarán en medios fluviales, contarán con drones, y estarán muy bien equipados».

Indicó que el despliegue cubrirá la Sierra de Perijá, Apure a través de los múltiples ríos que surcan ese estado, Península de la Guajira, Peníndula de Paraguaná, las costas del estado Sucre y otras zonas que serán cuidadosamente escrutadas por la fuerza militar.