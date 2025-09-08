Elecciones legislativas en Argentina: Milei admite clara derrota frente al peronismo en Buenos Aires

–La alianza Fuerza Patria, que aglutina a distintos sectores de la oposición peronista al Gobierno de Javier Milei, aplastó este domingo al partido del presidente, La Libertad Avanza (LLA), en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, mayor distrito electoral del país y clave de cara a las elecciones nacionales del próximo octubre.

Con más del 85 por ciento de los votos escrutados, Fuerza Patria obtuvo casi un 47 por ciento mientras que La Libertad Avanza se ubicó en casi 34 por ciento, según los datos oficiales.

El resultado significa un fuerte triunfo peronista ante el partido ultraderechista de Milei, en una elección clave para la política nacional.

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández salió a su balcón para saludar a los cientos de seguidores que se congregaron a las puertas de su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para celebrar el gran triunfo peronista en las elecciones provinciales de Buenos Aires.

«¿Viste Milei?», escribió Fernández en su perfil de X, minutos antes de salir al balcón, para luego recriminar, una a una, varias políticas y acciones del presidente durante su Gobierno.

Los resultados indicaron además que el peronismo ganó en seis de las ocho secciones electorales que componen la provincia, incluidos triunfos categóricos en los dos distritos más poblados.

La participación se ubicó levemente por encima del 63 %, una cifra menor a la registrada en comicios legislativos anteriores (71 % en 2021 y 77 % en 2017) pero no tan baja como se esperaba, considerando que en esta ocasión las elecciones no se celebraron en conjunto con las nacionales y se vaticinaba una mayor abstención.

MILEI ADMITE DERROA

El presidente de Argentina, Javier Milei, hizo sus primeras declaraciones tras la contundente derrota del partido La Libertad Avanza frente a Fuerza Patria durante las elecciones legislativas de Buenos Aires, celebradas este domingo.

«Sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. […] Hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo», expresó el mandatario.

Sin embargo, aseguró que su gestión no tendrá cambio alguno. «No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que tomó la tasa de inflación en niveles del 300 % y lo llevó al 20 %», aseveró.

De igual forma se manifestó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó en redes sociales que no habrá ningún cambio «ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario».

De acuerdo con el conteo del 82,22 % de las mesas electorales, el peronismo obtuvo un 46,93 % de los votos sobre el 33,85 % del partido libertario, superándolo por poco más de 13 puntos. Con un padrón de más de 14 millones de personas, se renovaron 23 bancas de senador y 46 de diputado. Aunque los puestos son a nivel local, sirvió como una medición de fuerza entre el gobierno de Milei y los partidarios de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tras los resultados, los alrededores de la casa de Kirchner se llenaron de simpatizantes que se acercaron a celebrar la victoria de Fuerza Patria.

«Estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3 % de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo). Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo ‘heavy'», escribió Kirchner en su cuenta de X, afirmando que en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre habrá «más kirchnerismo y peronismo que nunca». (Información DW y RT).