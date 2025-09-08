Así retornaron a la libertad los 45 militares secuestrados en la asonada en El Tambo, Cauca

–En dos grupos, el primero de 27 y el segundo de 18, fueron evacuados vía aérea los 45 uniformados secuestrados en la vereda Los Tigres, del corregimiento de San Juan de Micay, en el municipio de El Tambo, Cauca, tras ser liberados por la comunidad luego de quince horas de cautiverio, en desarrollo de una asonada en la que participaron más de 600 habitantes de la región instigados por las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

Tras ser dejados en libertad, dos helicópteros del Ejército y la Fuerza Aérea llegaron al sitio y los trasladaron al Cantón Militar de la ciudad de Popayán, la capital caucana, a la cual arribaron este lunes hacia la 1 y 39 de la tarde.

En principio en la encerrona de la comunidad cayeron 75 uniformados, pero 30 lograron salir del cerco e inmediatamente fueron evacuados en helicóptero. Los 45 que quedaron atrapados fueron recluidos en una caseta y tras una intensa negociación que lideró el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, con los promotores del secuestro, finalmente quedaron en libertad.

Aeronaves del Batallón de Movilidad y Maniobra N. 3 y de la Fuerza Aérea ingresaron al lugar y regresaron sin novedad con todo el personal sano y salvo, reportó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien advirtió que este hecho configura un grave delito, es una muy grave violación al Derecho Internacional Humanitario, es un delito de lesa humanidad que no prescribe y será perseguido por toda la justicia internacional.

«Nuestros soldados ejercían labores en pro de la seguridad y el bienestar de las comunidades en el suroccidente colombiano, ¡merecen respeto!», subrayó.

#OperaciónAéreaExitosa | Fueron liberados nuestros 45 uniformados que se encontraban secuestrados en la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, en el municipio de El Tambo, #Cauca. Aeronaves del Batallón de Movilidad y Maniobra N. 3 y @FuerzaAereaCol ingresaron hasta el… pic.twitter.com/YkVThhZL6k — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) September 8, 2025

Tras su arribo a la guarnición militar de Popayán, los 45 soldados fueron sometidos a exámenes médicos para evaluar su estado de salud, para posteriormente rencontrarse con sus familias.

#AEstaHora | Los 45 soldados que permanecían secuestrados en zona rural del municipio de El Tambo, #Cauca, fueron liberados y se encuentran en el Cantón Militar de la ciudad de Popayán. Nuestros soldados recibirán la atención médica necesaria para evaluar su estado de salud y… pic.twitter.com/v7xWbu0BEA — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 8, 2025

En lo que va corrido del año se han registrado 32 asonadas contra la Fuerza Pública; el año pasado se perpetraron 58.