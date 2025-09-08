Cortes de luz este martes 9 de septiembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 9 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Bosa

Barrio Cañaveralejo. De la calle 62 Sur a calle 64 Sur entre carrera 105 a carrera 107 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Ciudadela El Recreo. De la calle 71 Sur a calle 73 Sur entre carrera 103 a carrera 105 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de La Candelaria

Barrio Santa Bárbara. De la calle 5 a calle 7 entre carrera 3 a carrera 5 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Chicó Norte III. De la calle 94 a calle 96 entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Los Rosales. De la calle 78 a calle 80 entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Marly. De la carrera 6 a carrera 15 entre calle 44 a calle 48 – Desde las 2:30 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio El Peñón del Cortijo. De la calle 64 Sur a calle 66 Sur entre carrera 21 a carrera 23 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Las Ferias Occidental. De la calle 76 a calle 79 entre carrera 68 a carrera 70 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Santa María. De la calle 71 a calle 73 entre carrera 73 a carrera 76 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Ciudad Hayuelos. De la carrera 74 a carrera 76 entre calle 19 a calle 21 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Puente Grande. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 131 a carrera 133 – Desde las 2:30 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Pensilvania. De la carrera 31 a carrera 33 entre calle 9 a calle 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio San José Sur. De la calle 23 Sur a la calle 25 Sur entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Casablanca Suba Urbano. De la calle 214 a calle 226 entre carrera 44 a carrera 46 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio La Magdalena. De la calle 37 a calle 46 entre carrera 14 a carrera 17 – Desde las 2:30 a. m. hasta las 5:30 a. m.

Barrio La Soledad. De la calle 38 a calle 40 entre carrera 18 a carrera 25 – Desde las 2:30 a. m. hasta las 5:30 a. m.

Barrio Nicolás de Federmán. De la calle 52 a calle 54 entre carrera 33 a carrera 35 – Desde las 2:30 a. m. hasta las 5:30 a. m.

Barrio Palermo. De la carrera 18 a carrera 26 entre calle 44 a calle 47 – Desde las 2:30 a. m. hasta las 5:30 a. m.

Barrio Quesada. De la carrera 13 a carrera 16 entre calle 47 a calle 51 – Desde las 2:30 a. m. hasta las 5:30 a. m.

Barrio Santa Teresita. De la calle 41 a calle 45 entre carrera 16 a carrera 23 – Desde las 2:30 a. m. hasta las 5:30 a. m.

Barrio Teusaquillo. De la carrera 13 a carrera 18 entre calle 32 a calle 36 – Desde las 2:30 a. m. hasta las 5:30 a. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Bosque de Pinos. De la calle 159 a calle 161 entre carrera 1 a carrera 3 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Molinos Norte. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 105 a calle 107 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.