Elija su restaurante o chef favorito: Ya están abiertas las votaciones de Sabor Bogotá 2025

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y Sabor Bogotá abrieron las votaciones para que elijas tus restaurantes y chefs favoritos entre más de 203 participantes de las diferentes categorías de restaurantes y cocinas de todas las localidades, desde plazas de mercado tradicionales hasta cocinas ocultas. ¡Elige a tu favorito!

Durante la primera fase, los participantes fueron evaluados por un jurado experto conformado por nueve especialistas en gastronomía: Juan Diego Giraldo, Liliana Martínez, Margarita Bernal, Catalina Peralta, Gerardo Alvarado, Charlie Otero, Carlos ‘ToTo’ Velásquez, Justo Calderón y Felipe Calderón, quienes seleccionaron a los finalistas por su creatividad, técnica, calidad y aporte cultural.

La votación será escalonada para garantizar una experiencia organizada y destacar cada tipo de preparación. Desde la cocina internacional hasta los sabores más tradicionales como la fritanga o el ajiaco, Bogotá vivirá varias jornadas de votación que pondrán en valor la diversidad gastronómica que caracteriza a la ciudad.

Si deseas participar, solo debes ingresar a www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/sabor-bogota y elegir tu restaurante o chef favorito en la categoría correspondiente. Las votaciones estarán habilitadas exclusivamente durante las fechas programadas, según la categoría.

Este es el calendario con las fechas para la votación ciudadana en Sabor Bogotá. ¡Toma nota y participa!

Internacional: del 1 al 7 de septiembre

Regional: del 15 al 21 de septiembre

Ajiaco: del 25 al 28 de septiembre

Fritanga: del 2 al 5 de octubre (en el marco de Fritanga Fest)

Corrientazo: el 15 de octubre (en el marco del Día del Corrientazo)

Empanadas: del 20 al 26 de octubre

* Las categorías pan y postre ya fueron votadas por la ciudadanía en el marco del Festival realizado el 16 y 17 de agosto en el Parque El Country.

Con Sabor Bogotá 2025, la Administración distrital reafirma su compromiso con el reconocimiento de la cultura como motor de desarrollo. Al visibilizar a quienes desde sus cocinas fortalecen los lazos comunitarios, impulsan la economía local y conservan la memoria viva de nuestras tradiciones.

Así, Bogotá le apuesta a una transformación social donde el arte culinario ocupa un lugar protagónico. Esta convocatoria no solo premia el sabor, sino también el trabajo diario, la pasión por lo que se hace y la vocación de compartir lo propio con los demás.

Estos son los restaurantes participantes, visítalos y vota por tu favorito.

Categoría Internacional

Barrios Unidos

Longos SAS (Carrera 20C #72 – 41)

Bosa

Juan Carlos Roa Cruz (Calle 80 Sur #79A – 06)

La Candelaria

Albeiro Madrigal (Carrera 4 #17 – 7)

Pasta y Pesto – Servicios Gastronómicos SAS (Carrera 3 #12C – 94)

Santa Fe

Miguel Angel Abadía Moreno (Carrera 5 #31 – 42)

José Luis Lazo (Calle 16 #4 – 67. Local 20)

José Ricardo Vesga (Carrera 4 #26D – 28)

Teusaquillo

Steven Andrés López (Av. Carrera #37 – 39)

Juan Sebastián González (Carrera 25 #37 – 14) – Cocina Oculta

Restaurante Sonora SAS (Calle 37 #20 – 15) – Cocina Oculta

Suba

Carlos Andrés Ospina (Carrera 103F Bis #150 C – 36)

Laura Romero (Calle 147 #90 – 44)

Chapinero

Virgilio Aguilar Morales (Carrera 11 #70A – 12. Local 102)

Demian Ureta (Calle 68 #6 – 11)

La Nunu SAS (Calle 69A #10 – 23)

Engativá

Mauricio Arévalo (Diagonal 85 #82 – 29. Piso 2) – Cocina Oculta

Usaquén

Jairo Armando García (Calle 120 #6A – 04)

Jacobsen SAS (Calle 148 #19 – 29)

Paula Sarmiento Linares (Carrera 12 #115 – 42. Apto 104) – Cocina Oculta

Categoría Cocina Regional

La Candelaria

Nicolasa Burgos (Carrera 1 #12D – 32. Plaza de Mercado La Concordia)

Sander Caicedo (Calle 12C #1 – 40. Plaza de Mercado La Concordia)

María del Carmen Fonseca (Calle 12C #1 – 40. Plaza de Mercado La Concordia)

Dominga Aragón (Calle 12C #1 – 40. Plaza de Mercado La Concordia)

Patricia López (Carrera 3 #11 – 32)

Heavy Metal Bgta SAS (Calle 10 #6 – 12)

Antonio Nariño

Griselda Sánchez Quintero (Carrera 19 #18 – 51 Sur – Plaza de Mercado Restrepo)

Engativá

Magdalena González (Calle 90 #91 – 52 – Plaza de Mercado Quirigua)

Usme

Lina María Banguera (Carrera 4B #56 – 11 Sur)

Usaquén

Julián David Molano (Calle 120A #3A – 93) – Cocina Oculta.

Primo Ceviche SAS (Carrera 15 #124 -30. Tercer piso)

Kennedy:

Hilda Olarte Vargas (Calle 7 #69 – 08)

Fontibón:

Eliana Fernanda Toledo (Av. Calle 24 #81 – 13)

Chapinero:

Julián Maldonado (Carrera 5 #55 – 19)

Barrios Unidos:

Jimmy Alexander Guevara (Calle 74 #20B – 11)

Rafael Uribe Uribe:

El Lechon del Chonchi SAS (Calle 27 Sur #12I – 22)

Rica Lechona Donde Marleny (Av. Caracas #28 – 53)

Porcicampo Lechonería (Av. Caracas #28 – 63 Sur)

Santa Fe:

La Balsa Marina SAS (Calle 27B #6 – 73)

Categoría Corrientazo

La Candelaria

Rosa Mora (Carrera 2A #16A – 24)

Susana Cristancho (Calle 12D Bis #2 – 21)

Teusaquillo

Ana María Rico Castañeda (Carrera 22 #45B – 25)

Kennedy

Diego Sebastián Quiroz (Carrera 71 #24 – 46 Sur)

San Cristóbal

Chispas y pollos Tere (Calle 26 Sur #6 – 30)

Las cocineras y cocineros que no cuentan con restaurante o cocina oculta presentarán sus platos en el Congreso de la Bogotaneidad en el mes de octubre, donde la ciudadanía podrá probar sus preparaciones y votar.