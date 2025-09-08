EE.UU sigue asustando a Maduro: Dos potentes aviones AV-8B Harrier incursionaron sobre espacio aéreo de su vecina Guyana ¿Cuál fue el motivo? (VIDEO)

–Estados Unidos dio una demostración de su poder aéreo frente al régimen de Nicolás Maduro, luego del ataque a la «narcolancha» el pasado 2 de septiembre. Fue fugaz, acorde con la velocidad de esos aparatos de guerra, pero muy diciente en medio de las tensiones tras el despliegue militar en el Caribe Sur, con el pretexto de cerrarle el paso al narcotráfico. Dos potentes aviones AV-8B Harrier II, realizaron un vuelo de paso en la vecindad con otro pretexto: la posesión de Irfaan Ali para un segundo mandato como presidente de la República de Guyana, hecho que se cumplió este domingo 7 de septiembre.

La embajada estadounidense en Guyana dio a conocer el acontecimiento, en su cuenta en X, compartiendo el video del sobrepaso de las aeronaves. Al respecto reseñó que los dos AV-8B Harrier II participaron «en un vuelo estrechamente coordinado durante la toma de posesión del presidente Ali» y añadió: «El paso elevado simboliza nuestra plena solidaridad con el pueblo de Guyana mientras avanzamos en nuestros objetivos compartidos de paz, prosperidad y seguridad regional».

Today, two U.S. AV-8B Harrier II aircraft took part in a closely coordinated flyover during President Ali’s inauguration. The flyover symbolizes our full solidarity with the people of Guyana as we advance our shared goals of peace, prosperity and regional security. pic.twitter.com/dHKaLcGP30 — U.S. Embassy Guyana (@EmbassyGuyana) September 7, 2025

La delegación diplomática explicó que el sobre paso bajo de las aeronaves de guerra fue «aprobado por las Fuerzas de Defensa de Guyana sobre Georgetown (la capital) durante la inauguración presidencial». Adicionalmente dejó claro que el sobrepaso «refleja la fortaleza del poder aéreo estadounidense, nuestra asociación con Guyana y nuestro continuo apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Guyana».

Previamente, tras el triunfo electoral, el Gobierno de los Estados Unidos felicitó al presidente Ali por su reelección y subrayó:

«Los Estados Unidos esperan seguir trabajando con el Gobierno de Guyana para fortalecer aún más los lazos bilaterales entre nuestros dos países. Nuestro compromiso con el crecimiento y desarrollo continuos de Guyana sigue siendo fuerte e inquebrantable».

En su discurso de investidura para el segundo mandato, el presidente Irfaan Ali expresó su intención de gobernar para todos los ciudadanos y destacó que busca «la paz con todos los vecinos», en claro mensaje al régimen de Nicolás Maduro, aunque ratificó la soberanía del país frente a las tensiones con Venezuela por la región del Esequibo.

En relación con la política exterior, Ali señaló que apuesta por «la colaboración y la cooperación» para guiar la actuación internacional de Guyana, reiterando su «confianza serena en la ley» y su unidad nacional para defender la soberanía.

Como es bien sabido Venezuela mantiene un conflicto con Guyana por la disputa territorial del Esequibo, una extensa región de 160.000 kilómetros cuadrados administrada por Guyana. Venezuela reclama esta zona, en parte debido a la importancia estratégica y los ricos recursos naturales (principalmente petróleo) en el territorio.

Después de que el conflicto se avivara tras el referéndum convocado por Venezuela en diciembre de 2023 sobre la anexión del territorio en disputa, Nicolás Maduro y su homólogo guyanés, Irfan Ali, acordaron no utilizar la fuerza y resolver el conflicto «de conformidad con el derecho internacional».

Sin embargo, este compromiso fue revocado el pasado 3 de abril, cuando Caracas promulgó la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, que declara al Esequibo como el vigésimo cuarto estado de Venezuela. Esta ley, además, no permite representar el mapa político de Venezuela sin incluir el estado Guayana Esequiba.

Guyana, por su parte, ha respondido que «no tolerará la anexión u ocupación de ninguna parte de su territorio soberano», denunciando que eso supondría una «flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional.»

En abril de 2023, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) retomó el caso del Esequibo. Según el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, Venezuela estaría violando «las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ)».