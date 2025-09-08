Estos son los Ecopuntos UAESP en Bogotá del 9 al 13 de septiembre de 2025

Foto: UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), invita a la ciudadanía que tenga muebles, escombros o enseres en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos disponibles en Bogota? que se tendrán ubicados en Suba, Puente Aranda y más localidades, del 9 al 13 de septiembre de 2025.

A estos Ecopuntos puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

Ten en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispone semanalmente de varios Ecopuntos para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.

Conoce los puntos de recolección para este semana en las siguientes imágenes??

img class=»swiper-image img-responsive» src=»https://bogota.gov.co/sites/default/files/styles/despliegue_galeria/public/galeria/2025-09/Puntos%20para%20llevar%20escombros%20y%20muebles%20del%209%20al%2013%20de%20septiembre%20en%20Bogot%C3%A1%20%2814%29.jpg» alt=»» width=»669″ height=»498″ />