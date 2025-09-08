En Bogotá inicia la esterilización de palomas en la Plaza de Bolívar

Foto: IDPYBA

Inicia recolección del primer grupo de 70 palomas (Columba livia) en la Plaza de Bolívar, como parte del programa de manejo integral de esta especie en el Distrito.

“Con este operativo iniciamos una nueva etapa en el cuidado y control poblacional de las palomas de plaza. Pasamos de las brigadas en campo a una atención clínica estructurada, garantizando mejores condiciones de bienestar animal y de salud pública”, afirmó Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

La jornada iniciará este lunes 8 de septiembre, a las 8:30 a.m. a cargo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

Estas aves serán trasladadas a la Clínica de Palomas en Usme del IDPYBA donde recibirán atención veterinaria especializada que incluye valoración clínica, desparasitación, seguimiento en salud y procedimientos de esterilización en los machos.

La recolección y atención de estas aves busca reducir la sobrepoblación, prevenir enfermedades zoonóticas y garantizar un manejo responsable de esta especie en el entorno urbano.

Este proceso es pionero en el país y hace parte del compromiso de la Administración Distrital con la convivencia armónica entre animales y ciudadanía.