Se inició retorno voluntario de la comunidad Emberá asentada en Bogotá a sus territorios ancestrales

–Después de ocho meses de construcción de consensos y acuerdos, la Unidad para las Víctimas inició este lunes el retorno de más de más de 1.600 integrantes de 700 familias de la comunidad indígena Emberá que estaban asentados en Bogotá hacia sus territorios de origen en el Chocó y Risaralda.

El proceso, que comenzó gracias a la articulación institucional de la Unidad para las Víctimas con la Alcaldía mayor de Bogotá, incluye el retorno de 804 personas que se encuentran en el Parque Nacional, 376 en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, 459 en la UPI La Rioja, 7 en el albergue Ocobos y una en Santa Marta.

La Unidad para las Víctimas garantizó 130 jeeps, 10 camiones para transportar enseres, 3.294 alimentos en territorio, kits de aseo y lonas. Por su parte la Alcaldía Mayor de Bogotá dispuso 47 buses y más de 6.500 raciones alimentarias para el trayecto. Además, se dispuso acompañamiento médico durante el traslado.

El director general de la Unidad para las Víctimas, Adith Romero, destacó que esta articulación con todas las entidades del estado, del Distrito capital y los gobiernos departamentales de Risaralda y Chocó, se hizo para garantizar «el retorno de manera segura”.

Añadió que luego del proceso de caracterización que se adelantó con esta comunidad en estado de vulnerabilidad, se determinó que 1.027 retornarán al resguardo del Alto Andágueda, 273 a Gito Dokabú, 259 al Unificado Chamí y 88 a otras zonas rurales. Este proceso fue concertado con voceros de esta comunidad indígenas, autoridades territoriales y entidades del orden nacional y local.

Por su parte, Jhonatan Forero, coordinador del Grupo de Retornos y Reubicaciones manifestó que están garantizadas las condiciones de seguridad por parte del comité de justicia transicional de Bagadó, Chocó y Pueblo Rico, Risaralda. «Por eso hoy podemos informar a la comunidad que estas comunidades regresarán a sus resguardos cumpliendo los principios de dignidad y seguridad”, complementó.

Entre las entidades articuladas con la Unidad para las Víctimas, se encuentran: la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, Defensoría del Pueblo y las gobernaciones de Chocó y Risaralda, entre otras, que han participado activamente desde sus competencias legales para asegurar el éxito del proceso.

Con el propósito de garantizar condiciones dignas de vida del pueblo Emberá que retornará a su territorio, las entidades del Gobierno nacional y del Distrito seguirán adelantando acciones para brindar acompañamiento en materia de vivienda, educación, salud y atención integral, dada la condición de vulnerabilidad de esta población indígena.

Desde 2012, se han realizado 16 procesos de retorno de comunidades Emberá desde ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Ibagué y Quibdó. En total, 1.666 familias, correspondientes a 5.837 personas que han sido acompañadas por la Unidad para las Víctimas en su regreso a territorio.