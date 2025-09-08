Por obras, cierre total de la conectante Nor-Occidente de la av. carrera 68 con av. Primero de Mayo

Foto: Secretaría de Movilidad

Con el fin de continuar con las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), autorizó los siguientes cierres para facilitar las actividades de traslado de redes húmedas, secas y construcción de urbanismo (Mapa 1).

Conectante Nor-Occidente, de la av. carrera 68 con av. Primero de Mayo, con un horario de cierre de 24 horas del día.

Un carril en sentido oriente – occidente, sobre el puente de la Av. Primero de Mayo con av. carrera 68, en horario nocturno entre las 11:30 p. m. y las 4:00 a. m.

Según el cronograma presentado por el contratista, estas actividades se ejecutarán a partir del 5 de septiembre de 2025 y se extenderán por un periodo aproximado de seis meses.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la SDM autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares

Los usuarios que transitan en sentido norte – sur, por la av. carrera 68 y desean tomar la av. Primero de Mayo al occidente, deberán tomar la calle 20 Sur al Occidente y carrera 68H al Sur, hasta empalmar con su recorrido habitual (Mapa 2 – color morado).

En horario nocturno entre las 11:30 p. m. y las 04:00 a. m., los usuarios que transitan por la Av. Primero de Mayo, en sentido oriente – occidente, continuarán transitando por el carril que quedará habilitado.

Tránsito de vehículos de carga y transporte público

? Los vehículos de carga y las rutas del transporte público (SITP e intermunicipal) que transitan en sentido norte – sur, por la av. carrera 68 y desean tomar la av. Primero de Mayo al Occidente, deberán tomar la calle 8 Sur al occidente, carrera 68C al sur, calle 9A al sur – occidente y carrera 69B al sur, hasta empalmar con su recorrido habitual (Mapa 3 – color azul).

Cambios de sentido vial

La calle 20 sur entre Av. carrera 68 y carrera 68H que actualmente opera en doble sentido de circulación (oriente – occidente y occidente – oriente), con el PMT quedará en sentido oriente – occidente.

Traslados de Paraderos

Debido a los cierres, se afectarán los puntos de paradas de las siguientes rutas:

Para las rutas SITP 120, 576, G522, H642, G503, G137, 367, G208, 634, que actualmente paran en los paraderos 162A08, 162B08, 162C08, 162D08 ubicados en la Av. carrera 68 al norte de la av. Primero de Mayo.

Para las rutas SITP 576, G503, 367, G208, 634, que actualmente paran en los paraderos 209A08, 209C08 ubicados en la av. Primero de Mayo al Occidente de la carrera 68H.

Se ubicarán dos paraderos provisionales sobre la vía de desvío, uno en la carrera 69B al sur de la calle 19 Sur y otro en la carrera 69B al sur de la calle 24A sur (Mapa 4).

Tránsito peatonal

Para el tránsito peatonal se implementará un sendero peatonal adyacente a la zona de obra.

Recomendaciones