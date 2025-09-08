13 animales encontraron nuevo hogar en jornada de adopción en Theatrón

Foto: IDPYBA.

Siam, Jalea, Sky Blue, Leía y Billy Gil, hacen parte del grupo de perros y gatos que encontraron su hogar durante la jornada realizada en este escenario de la localidad de Chapinero donde la inclusión y el amor de las familias interespecie fueron los protagonistas

Durante cinco horas decenas de personas llegaron a este lugar con el objetivo de brindar una nueva oportunidad a estos animalitos que sufrieron el dolor del abandono, el maltrato, el frío y el hambre en las calles de la ciudad.

La lista también incluye a Lavanda, Bruno Wesley y Jack Sparrow, entre otros, animales de compañía que a esta hora deben estar disfrutando la primera noche en sus nuevos hogares.

Abrir las puertas de nuestros hogares a los animales que tanto lo necesitan es un ejemplo de amor y generosidad que cambia paradigmas y abre los corazones de muchos otros hogares porque adoptar es amar sin condiciones.

Para más información, la ciudadanía puede comunicarse a la Línea de Adopciones: 305 837 4465.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) agrade a Theatrón por facilitar sus instalaciones y por su apoyo permanente e incondicional para el encuentro de los perros y gatos con sus nuevas familias interespecie.