Trabajo si hay este martes 9 de septiembre: Acceda a 70 vacantes para asesores call center, auxiliares de producción y escuela comercial

Accede a 700 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ para asesores call center, auxiliares de producción y escuela comercial. Hay convocatorias virtuales y presenciales este martes 9 de agosto de 2025 con la Feria de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y empresas aliadas. Actualiza tu hoja de vida. ¡Conoce los detalles aquí y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Este martes 9 de septiembre hay tres convocatorias con 70 vacantes laborales disponibles:

Convocatoria presencial con 30 vacantes para asesor comercial con ‘Talento Capital’ martes 9 de septiembre de 2025

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa OTD América, buscan a 30 asesores call center B2. Estas vacantes son para personas con o sin experiencia.

Detalles de las vacantes:

Salario: $ 2.850.000 con comisiones, bonos, Spotify, Netflix y Laika.

Contrato: Término indefinido.

Nivel educativo: Desde bachiller.

Asiste presencialmente este martes 9 de septiembre de 2025 de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. a la calle 81b con avenida Boyacá, Edificio Connecta 80. Recuerda llevar tu hoja de vida impresa y documento de identidad.

Confirma tu asistencia, en el siguiente formulario habilitado por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ingresando aquí.

Convocatoria virtual con 20 vacantes para auxiliar de producción con ‘Talento Capital’ martes 9 de septiembre de 2025

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa GI GROUP STAFFING S.A.S., buscan a 20 auxiliares de producción para personas sin educación formal.

Detalles de las vacantes:

Nivel educativo: Desde básica primaria.

Estas vacantes tienen postulación virtual este martes 9 de septiembre de 2025 de 8:00 a. m. a 9:30 a. m.

Confirma tu asistencia, en el siguiente formulario habilitado por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ingresando aquí.

Postúlate a través de Teams, ingresando aquí.

Convocatoria virtual con 20 vacantes para Escuela Comercial con ‘Talento Capital’ martes 9 de septiembre de 2025

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa EFICACIA S.A.S, tienen 20 vacantes disponibles en la Escuela Comercial.

Detalles de las vacantes:

Nivel educativo: Desde bachiller.

Estas vacantes tienen postulación virtual este martes 9 de septiembre de 2025 de 11:00 a. m. a 12:30 m.

Confirma tu asistencia, en el siguiente formulario habilitado por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ingresando aquí.

Postúlate a través de Teams, ingresando aquí.