Maduro habla de cómo la oligarquía colombiana transmutó a una «narcotraficante»

–El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detalló en el programa del expresidente ecuatoriano Rafael Correa ‘Conversando con Correa’, cómo la oligarquía colombiana se convirtió en una narcotraficante.

Maduro afirmó que durante los últimos 40 años «de gobiernos oligárquicos, la oligarquía se transmutó y se convirtió en oligarquía narcotraficante».

En ese sentido, comentó que Colombia pasó a ser la primera productora de cocaína del mundo, debido a la intervención del llamado ‘Plan Colombia’ que impulsó EE.UU. como su política bandera contra el narcotráfico, que fue acompañada con la instalación de ocho bases militares.

«Más de 100.000 millones de dólares le metieron», comentó Maduro sobre la inversión de Washington al ‘Plan Colombia’.

«La cocaína antes salía por los puertos del Pacífico colombiano. Ahora el 70 % de la cocaína que se produce en Colombia sale por los puertos del Ecuador», dijo.

«Ahora, aquí está el dato. El 87 % de la cocaína que se produce en Colombia sale por el Pacífico. El 8 % sale por el norte, La Guajira colombiana, y solo un 5 % intentan pasarlo por Venezuela. De ese 5 %, nosotros, creo que son más de 100 toneladas, nosotros logramos incautar y destruir más del 70 %», añadió el presidente venezolano.

De otro lado, Maduro advirtió que su país no será humillado en ninguna circunstancia, pues la población no está dispuesta a ceder ante las tentativas de Washington de dominar a la nación bolivariana a través de diversos medios, incluyendo el reciente despliegue militar en aguas al sur del mar Caribe.

«A Venezuela nadie la va a humillar. No vamos a aceptar la humillación del imperio gringo, nunca vamos a aceptar la humillación del imperio gringo. Jamás. Ninguna generación de venezolanos se va a humillar al imperio gringo. Jamás, ni hoy ni nunca», afirmó el mandatario en su programa Con Maduro+.

Igualmente, Maduro reiteró la razón por la que EE.UU. desplegó barcos y aviones de guerra, misiles y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas con el pretexto de luchar contra el narcotráfico.

«Buscan muchas cosas, primero buscan es el petróleo, no es el narcotráfico, es el petróleo, es el gas. Venezuela tiene la principal reserva de petróleo del mundo, que está incrementada ahora por los nuevos factores de recuperación que hay con la tecnología para el petróleo. Tiene la cuarta reserva de gas, que está en todo el Caribe, precisamente donde esta gente mandó la flota», sostuvo el mandatario al ser preguntado sobre el interés estadounidense tras el operativo militar.

(Información RT).