Más de 1.500 policías llegarán a Bogotá en un lapso de ocho meses, 800 antes de finalizar este año; se atacará con mayor contundencia el hurto, la extorsión y el microtráfico

–En un consejo extraordinario de seguridad con la presencia del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, la Policía Nacional se comprometió a que, desde noviembre, reforzar la seguridad en Bogotá con 800 nuevos uniformados permanentes y para mayo de 2026, se incorporarán 700 policías adicionales.

En total, más de 1.500 policías llegarán a Bogotá en un lapso de ocho meses —800 antes de finalizar este año y 700 adicionales en mayo de 2026—, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.

Añadió que su presencia no solo fortalecerá el tejido social, sino que también nos ayudará a anticiparnos a las amenazas criminales y responder con mayor contundencia a fenómenos como el hurto, la extorsión y el microtráfico, que afectan la tranquilidad de los bogotanos.

Además destacó que con este refuerzo se incrementará la inteligencia policial y aumentarán los patrullajes en calles, barrios y entornos escolares.

El alcalde mayor de la capital, Carlos Fernando Galán, celebró los anuncios y afirmó: «Con esto, estamos seguros de que seguiremos avanzando en la lucha contra los criminales en Bogotá».

Además señaló que “esto nos permite fortalecer un pie de fuerza que ha estado mermado en los últimos años y que ha tenido dificultades en sus capacidades para enfrentar los retos que tiene Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, pero que suma, aproximadamente, 1.500.000 más que entran todos los días. Vamos a tener mejores herramientas para enfrentar la delincuencia en Bogotá”, resaltó el mandatario Distrital.

El alcalde Galán señaló que el Distrito continuará reforzando las capacidades de la ciudad mediante el fortalecimiento del presupuesto, con el fin de dotar cada día de mejores herramientas a la Policía Metropolitana y a la Brigada.

A su turno, el general Carlos Triana, director general de la Policía Nacional, aseguró que habrá un nuevo apoyo en el norte, sur y centro de la capital del país, particularmente en horas y momentos específicos en los que la Policía Metropolitana de Bogotá más lo necesita.

“La llegada de nuevos policías afianzará los cuadrantes en las diferentes localidades y así generará más eficacia y efectividad en términos policiales para mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad”, advirtió el general Triana.

Otro de los temas abordados en la reunión fue la posible presencia en la ciudad de la ‘Junta del Narcotráfico’ y las implicaciones que tiene en hechos de violencia que se están investigando para llegar a los responsables. Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la Dirección Nacional de Inteligencia entregará al alcalde información de detalle sobre lo conocido por el Gobierno Nacional respecto a las actividades que, de acuerdo con lo explicado por la Policía Nacional, desarrollan los actores criminales involucrados en esa dinámica, quienes desde los años 90 han integrado actividades ilícitas y lícitas, y habrían dejado en una década 15 homicidios relacionados, 2 de estos en los últimos 21 meses.

Al respecto, el general Carlos Fernando Triana Beltrán, hizo las siguientes precisiones:

En el consejo de seguridad se evaluaron los resultados de seguridad que se han obtenido en la ciudad. Al respecto, el alcalde Galán afirmó que de los 12 delitos de alto impacto, hubo una reducción en 10 de ellos, sobre todo de hurto a residencias, comercios, entidades financieras y de automotores.

“Esos cuatro presentan, en este momento, las cifras más bajas de los últimos ocho años en Bogotá, según evidenciamos en el sistema de información de la Policía Nacional”, aseguró el alcalde Galán.

En el consejo de seguridad participaron también el almirante Francisco Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia; el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y el general César Martínez, comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional.