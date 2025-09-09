Video: Cayó una banda delincuencial que hurtaba vehículos en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá detuvo en flagrancia a cinco personas por el delito de hurto y lesiones personales. Estos hechos se presentaron cuando los uniformados de las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje en la localidad de Engativá, mediante la modalidad de atraco.

“Se activó un plan candado por toda la jurisdicción y se logra ubicar esta camioneta en el barrio Brasilia. Se inició una persecución y cuadras más adelante se logró detener este vehículo. Posteriormente, desciendieron varias personas que intentaron escapar de las autoridades en otra camioneta. En la reacción fueron capturados cinco hombres, dos de ellos de nacionalidad extranjera”, aseguró el teniente coronel Óscar Chauta, comandante Estación de Policía Bosa.

En este procedimiento se recuperó la camioneta que había sido hurtada, inmovilizar un vehículo que era utilizado, al parecer, para cometer estos hechos delictivos e incautar cinco dispositivos móviles.

A continuación, el video con las declaraciones del teniente coronel Óscar Chauta, comandante Estación de Policía Bosa:

Estas personas presentan anotaciones judiciales por hurto y tráfico de estupefacientes. Asimismo, los detenidos harían parte de una banda dedicada al hurto a vehículos en Bogotá y en las últimas horas un juez de la República les dictó medida de aseguramiento y centro carcelario.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.