Colombia apabulló a Venezuela 6-3 y se ubicó en tercer lugar en clasificatoria suramericana a la Copa Mundial 2026

–(Foto Luis Suárez @FCFSeleccionCol).

Con una contundente victoria 6-3 ante Venezuela, en el estadio Monumental de Maturín, la Selección Colombia cerró la última fecha de la clasificatoria suramericana a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En una hazaña memorable, cuatro tantos fueron obra del jugador samario del Sporting Club de Portugal Luis Suárez (42’, 50’, 59’, 67’) y los restantes de Yerry Mina (10’) y Jhon Córdoba (78’).

Nunca antes un jugador colombiano había convertido cuatro goles en un partido oficial.

Con esta victoria, Colombia selló una campaña sólida y se ubicó en el tercer lugar de la tabla. La Selección llega así con confianza y grandes expectativas a la cita mundialista, ratificando su papel protagónico en el continente.

La figura del partido Luis Suárez:

?"La Selección Colombia y nuestro país siempre debe quedar por encima de todos" Luis Suárez, jugador Selección Colombia.????? #LaSeleNosUne?? pic.twitter.com/1TLiuvqW3p — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2025

?"Si queremos ser campeones debemos seguir por este camino" James Rodríguez, jugador Selección Colombia.????? #LaSeleNosUne?? pic.twitter.com/hWkP14HM2b — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2025

?"Felicité a Luis Suárez por los goles, pero debemos prepararnos para el mundial" Luis Díaz, jugador Selección Colombia.????? #LaSeleNosUne?? pic.twitter.com/cfRquzvwDu — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2025

El técnico colombiano Nestor Lorenzo:

?"Hoy, Venezuela nos planteó un partido incomodo en el primer tiempo, salimos en el segundo tiempo con más convicción" Néstor Lorenzo, DT Selección Colombia.????? #LaSeleNosUne?? pic.twitter.com/mfDhL3HAAj — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2025

Alineaciones:

Venezuela: Rafael Romo – Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro (Kevin Kelsy 63) – Eduard Bello (John Murillo 63), José ‘El Brujo’ Martínez, Telasco Segovia (Christian Cásseres 74), Yeferson Soteldo – Josef Martínez (Jefferson Savarino 69) y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Colombia: Kevin Mier – Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Álvaro Angulo – Richard Ríos, Kevin Castaño (John Arias 77), Jefferson Lerma – James Rodríguez (Juan Fernando Quintero 68) – Luis Suárez y Luis Díaz (John Córdoba 69). DT: Néstor Lorenzo.

Los dirigidos por Nestor Lorenzo llegaron a la última doble fecha de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026, sextos en la tabla de posiciones con 22 puntos a favor en 16 partidos jugados; cinco ganados, siete empates y cuatro derrotas, diecinueve goles a favor y quince en contra.

No obstante, la fecha 17 se volvió a vestir de victoria y, con tres goles, el combinado nacional obtuvo el pase directo a la cita mundialista. Las dianas fueron obra de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero. Luego, en la última jornada (18), Colombia continuó por la senda ganadora con seis tantos para la ‘Sele’: Yerry Mina (10’), Luis Suárez (42’,50,59’,67’) y Jhon Córdoba (78’).

En 2024 Colombia disputó 16 compromisos; diez victorias, cuatro derrotas y dos empates. 33 goles a favor y 13 en contra. Con una posesión global del 56% durante todos los encuentros disputados.

Este 2025, la ‘Sele’ compitió por las fechas 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de las Clasificatorias al Mundial del 2026, con un saldo de tres empates, dos victorias y una derrota.

En total, el cuadro nacional sumó 28 de 54 puntos posibles; ganó 7, empató 7 y perdió 4. Anotó 28 goles y recibió 18. (Con información de @FCFSeleccionCol).