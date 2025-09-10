Brasil condena «amenazas de uso de la fuerza» de EE.UU.

–El gobierno de Brasil condenó este martes «amenazas de uso de la fuerza» en su contra, luego de que la Casa Blanca asegurara que Donald Trump «no teme usar el poder económico y militar» en medio del juicio por golpismo a su aliado Jair Bolsonaro.

«El gobierno brasileño condena el uso de sanciones económicas o amenazas del uso de la fuerza contra nuestra democracia», afirmó una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Trump «no teme usar el poder económico y militar para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo», había dicho la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, consultada sobre posibles nuevas medidas contra Brasil tras los aranceles impuestos en represalia por el juicio a Bolsonaro.

La declaración fue hecha durante una rueda de prensa en Washington luego de que Leavitt fuera consultada sobre una eventual condena contra el ex jefe de Estado brasileño.

Esto último, en alusión al arancel del 50 % impuesto por Estados Unidos a gran parte de las importaciones brasileñas, como respuesta a una supuesta persecución judicial y política que estaría sufriendo Bolsonaro, según el republicano.

Asimismo, el Gobierno brasileño reiteró que los poderes de la República «no se intimidarán ante cualquier forma de atentado» a la soberanía y repudió «el intento de fuerzas antidemocráticas de instrumentalizar a gobiernos extranjeros para coaccionar las instituciones nacionales».

El fantasma de una nueva represalia del Gobierno de Estados Unidos a Brasil aumentó esta última semana, en la que comenzó la fase final del juicio por golpismo que enfrenta el líder de la ultraderecha y siete de sus antiguos colaboradores.

Este martes, Bolsonaro y algunos de sus exministros y mandos militares quedaron más cerca de ser condenados por orquestar un intento de golpe de Estado para impedir que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, asuma el cargo, tras el voto a favor de dos de los cinco jueces de la Primera Sala de la Corte Suprema.

El relator del caso, Alexandre de Moraes, que por este motivo ya ha sido objeto de diversas sanciones por parte de EE. UU., solicitó en sus conclusiones la condena de todos ellos porque «no hay ninguna duda» de que conspiraron para anular el triunfo electoral de Lula en 2022 e imponer «una dictadura».

Las sesiones del Supremo se reanudarán este miércoles con el voto de los tres jueces restantes y solo después se fijará la pena que definirá el futuro de Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria. (Información DW).