Cortes de luz este jueves 11 de septiembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este jueves 11 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Chapinero

Barrio Marly. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 45 a calle 47 – Desde las 10:30 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Barrio La Cabrera. De la calle 85 a calle 87 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Las Ferias. De la carrera 68 a carrera 70 entre calle 77 a calle 79 – Desde las 2:30 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Bonanza. De la carrera 70 a carrera 72 entre calle 71 a calle 73 – Desde las 8:45 a. m. hasta la 1:30 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Marruecos. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 47 Sur a calle 49 Sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Las Aguas. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 15 a calle 17 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Las Nieves. De la carrera 6 a carrera 10 entre calle 23 a calle 25 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Britalia. De la calle 164 a calle 166 entre carrera 53 a carrera 55 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Niza Sur. De la carrera 70 a carrera 73 entre calle 118 a calle 125 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Samoré. De la calle 47 sur a calle 49 sur entre carrera 30 a carrera 32 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio San Patricio. De la calle 105 a calle 107 entre carrera 18 a carrera 22 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Bibiana. De la carrera 18 a carrera 22 entre calle 104 a calle 107 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Torca Rural II. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 219 a calle 226 – Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.