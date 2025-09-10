EE.UU critica el ataque israelí contra Hamás en Doha

–La Casa Blanca calificó este martes de «desafortunado incidente» el ataque israelí contra líderes de Hamás en la capital de Qatar, Doha, aunque indicó que fue informado por adelantado y consideró que la acción, que definió como «objetivo loable», ayuda a eliminar al movimiento islamista.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó en rueda de prensa que el ejército estadounidense informó al Gobierno del presidente Donald Trump antes del ataque y se negó a aclarar si Israel había alertado de antemano al Pentágono.

«Bombardear unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja muy duro y valientemente, asumiendo riesgos, con nosotros para mediar en la paz no avanza los objetivos de Israel o de Estados Unidos. No obstante, eliminar a Hamás, que se beneficia de la miseria de los que viven en Gaza es un objetivo loable», indicó Leavitt.

?? ISRAEL ATACA CATAR ???? La fuerza aérea de Israel ha llevado a cabo un ataque contra el equipo negociador de Hamás en Doha, capital de Catar. Desde el 18 de agosto Israel no ha respondido a la última propuesta de alto al fuego aceptada por los palestinos. pic.twitter.com/wdLCWrGTa5 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) September 9, 2025



La portavoz dijo que los miembros de Hamás atacados por Israel «lamentablemente» se encontraban en la capital de Qatar y que el bombardeo «unilateral» israelí «no contribuye a los objetivos de Israel ni de EE.UU. para lograr la paz» en la región y añadió que Trump «considera a Qatar como un poderoso aliado y amigo» y que «se siente muy mal por la localización de este ataque».

Trump ordenó a su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, notificar a Qatar del «ataque inminente» y llamó después del bombardeo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y también al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y al primer ministro, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, «y les agradeció su apoyo y amistad», además de asegurarles «que algo así no volverá a ocurrir en su territorio».

Este ataque de Israel es el primero que ejecuta sobre suelo qatarí, donde se encuentra la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio, y buscaba matar a los miembros de la delegación negociadora de Hamás mientras estaban en una reunión discutiendo la última propuesta estadounidense para la tregua en Gaza.

Hamás afirmó que cinco de sus miembros murieron en el ataque, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora. El bombardeo también cobró la vida de un miembro de las fuerzas de seguridad qataríes.

El primer ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, afirmó este martes que el ataque israelí contra representantes de Hamás en medio de las negociaciones en Doha «no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral» y advirtió que su país se reserva el derecho de responder con firmeza a esta «agresión flagrante».

«Somos un Estado mediador en negociaciones formales (…) Somos anfitriones de una delegación de un Estado que envía misiles contra otra delegación de otro Estado con el que supuestamente están negociando, cómo puede esto ser moralmente aceptable», cuestionó el primer ministro Al Thani durante una rueda de prensa.

El primer ministro catarí también advirtió que «el Estado de Qatar no tolerará ninguna violación de su soberanía y se reserva el derecho de responder de manera firme a esta agresión flagrante» o ante cualquier amenaza a la «seguridad o la estabilidad regional».

Alrededor de las 16.00 hora local (11.00 GMT), varias explosiones se escucharon en la capital del país del golfo y se elevó una columna de humo sobre la ciudad.

Poco después, el Gobierno catarí confirmó que Israel había atacado una reunión de «varios miembros del buró político» de Hamás, sin identificarlos, en un edificio residencial.

El grupo Hamás, considerado organización terrorista por la Unión Europea y varios países, dijo en un comunicado que cinco de sus miembros murieron en el ataque israelí en Doha, aunque ninguno de ellos formaba parte de su delegación negociadora.

También murió un miembro de las fuerzas de seguridad cataríes, Bader Saad Mohamed al Humaidi al Dosari, según el Ministerio del Interior catarí, mientras que «varios» efectivos de seguridad cataríes resultaron heridos.

«Esto solo puede ser una amenaza», sentenció el primer ministro y luego añadió: «de la forma en que somos tratados, de donde proviene, no es una sorpresa».

El primer ministro también negó que EE.UU. hubiera informado a su país del ataque israelí contra Hamás en Doha antes de que ocurriera, y aseguró que funcionarios estadounidenses notificaron a Qatar diez minutos después, mientras que las armas empleadas no fueron detectadas por el radar de defensa aérea catarí.

«Es una conducta sistemática, que aunque asegura que pretenden estabilizar la región, hacen lo contrario, desestabilizar, para conseguir objetivos propios. A pesar de esto y de que Israel iba a enviar una delegación, ellos han trabajado en dejar sin posibilidades de alcanzar cualquier acuerdo», señaló. (Información DW).