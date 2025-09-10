Francia: Disturbios y parálisis por protesta social bajo el lema ‘Bloqueemos todo’ (VIDEOS)

–Serios trastornos vive Francia este miércoles Francia por las protestas ‘Bloqueemos todo’, convocadas por una coalición informal de izquierda para paralizar el país, así como obstruir el transporte y otros servicios. Las manifestaciones multitudinarias se celebran en todo el país: París, Marsella, Lyon, Toulouse, Rennes y otras ciudades.

Cientos de personas salen a las calles en medio del amplio descontento popular por la posibilidad de recortes al gasto público. Se registran fuertes enfrentamientos y choques entre la gente pacífica y las fuerzas del orden, que utilizan gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los manifestantes pretenden paralizar el funcionamiento de aeropuertos, trenes, fábricas, refinerías de petróleo, hospitales, tiendas y transporte público.

El clima de recortes y reducción del Estado del bienestar llevó a la dimisión del primer ministro François Bayrou y el nombramiento del titular de Defensa, Sébastien Lecornu, a su cargo. Sin embargo, Francia parece encaminarse hacia un nuevo período de disturbios. Analizamos qué provocó un aumento de la tensión.

El Gobierno francés desplegó 80.000 agentes de policía ante el temor de que en las manifestaciones puedan participar hasta 100.000 personas.

Las fuerzas del orden también han reforzado las medidas de seguridad en las zonas capitalinas donde se encuentran las principales instituciones estatales.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, informó que cerca de 200 personas han sido detenidas en relación con la convocatoria de protestas. El transporte público también ha sufrido algunos inconvenientes en la capital.

Des policiers sont pris à partie par des manifestants lors du blocage du lycée Hélène Boucher à Paris. #10septembre #BloquonsTout pic.twitter.com/sZSyr6OYS3 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 10, 2025



La movilización también se está llevando a cabo en institutos, y varios centros educativos han sido bloqueados en París.

Los manifestantes han conseguido entrar en las vías de la circunvalación de la ciudad de Rennes, según informa la Policía en X. El tráfico se ha interrumpido, las fuerzas del orden han utilizado gases lacrimógenos.

En Lyon, las fuerzas de seguridad informan de un «grupo hostil de entre 200 y 300 individuos» que ha intentado bloquear un puente.

Una gran concentración de gente se encuentra cerca del muelle Victor-Augagneur.

Además, los participantes de la protesta han conseguido bloquear el tráfico en una autopista. Se informa que la Policía está utilizando gases lacrimógenos contra la multitud.

? À la Porte de la Chapelle, les troupes de Bruno Retailleau tabassent et matraquent les manifestants pacifiques Ce mercredi 10 septembre, acculé et isolé, l’Élysée compte sur la répression pour contrer les 70 % de Français exigeant la démission d’Emmanuel Macron. Malgré les… pic.twitter.com/ta0E2dn8tB — L'insoumission (@L_insoumission) September 10, 2025

En el departamento de Saboya, más de un centenar de bicicletas ralentizan el tráfico dando vueltas alrededor de las rotondas.

En Marsella, unos 400 manifestantes se dirigieron por la mañana hacia la estación ferroviaria de Saint-Charles, la principal de la ciudad.

La gente está llevando a cabo una movilización frente a una sede de Amazon en las afueras de Lille, en el norte de Francia. La Policía se encuentra en el lugar.

En medio del creciente descontento popular por sus políticas y propuesta de recortes al gasto público, el primer ministro de Francia, François Bayrou, presentó la dimisión de su Gobierno el martes. El presidente Emmanuel Macron nombró al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro. Sin embargo, Francia parece encaminarse hacia un nuevo período de disturbios, ante la perspectiva de nuevos recortes en el sistema de bienestar social. (Información RT).