JEP convoca proceso contra 71 integrantes de la Fuerza Pública por «falsos positivos» en Córdoba

–Dos audiencias públicas de aporte de verdad y reconocimiento de responsabilidad convocó la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para adelantar el proceso no sancionatorio contra 71 exintegrantes del Gaula Córdoba y al Batallón de Infantería No. 33 ‘Junín’, por «falsos positivos» en el departamento cordobés.

Las audiencias se realizarán en la ciudad de Montería del 15 al 26 de septiembre para también hacer seguimiento al régimen de condicionalidad a los 71 comparecientes citados.

En las diligencias estarán presentes 48 víctimas pertenecientes a los núcleos familiares afectados.

La JEP anunció, además, que habilitará el 24 de septiembre una sala de víctimas en el corregimiento de Santafé de Ralito, Tierralta (Córdoba), una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en la región. Desde allí, se transmitirá en tiempo real la audiencia con el objetivo de facilitar el acceso efectivo de las víctimas de esta región a la verdad y a la justicia.

En la semana del 15 al 19 de septiembre la Sala de Definición abordará 9 hechos en los que participaron 31 comparecientes del Gaula Córdoba. Y, del 22 al 26 de septiembre, se abordarán cinco hechos restantes en los que estuvieron involucrados 40 comparecientes que integraron el Batallón ‘Junín’.

La JEP indicó que los exintegrantes de la fuerza pública convocados no fueron seleccionados como máximos responsables. Sin embargo, están vinculados a 14 hechos cometidos en los municipios de Montería, Los Córdobas, Tierralta, Chinú, Sahagún, Canalete y Ciénaga de Oro, en Córdoba; así como en Caimito, Sucre; y en Caucasia, Antioquia.

Añadió que estos 71 comparecientes transitan la Ruta No Sancionatoria, el mecanismo mediante el cual la JEP busca resolver de manera definitiva la situación jurídica de cerca de nueve mil comparecientes que no son considerados máximos responsables de crímenes en guerra o de lesa humanidad.

Subrayó que para acceder a este mecanismo no sancionatorio los comparecientes deben garantizar los derechos de las víctimas haciendo aportes exhaustivos y detallados a la verdad, reconociendo su responsabilidad en los hechos que corresponda, contribuyendo con acciones restaurativas de carácter simbólico y comprometiéndose con la no repetición.

Explicó que en la Justicia Transicional Restaurativa se considera que un compareciente no es máximo responsable cuando, a pesar de haber participado en los hechos, no tuvo un rol decisivo ni de liderazgo en el diseño o la puesta en marcha del plan criminal ni en la definición o ejecución de los patrones criminales determinados por la JEP.

A la fecha, la JEP ha resuelto de manera definitiva la situación jurídica de 144 comparecientes de la fuerza pública involucrados en crímenes no amnistiables cometidos durante el conflicto armado.

Las dos audiencias públicas se llevarán a cabo en el auditorio de la Defensoría del Pueblo Regional Córdoba, ubicado en la Carrera 16 #22A-91, barrio Costa de Oro, a partir de las 8:30 am.