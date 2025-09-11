    • Nacional Salud

    Primer tren del Metro ya está en su casa

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El primer tren del Metro de Bogotá ya está en el patio taller de Bosa, al sur de la capital, tras un viaje de más de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena. Los seis vagones, a bordo de seis cama bajas, ingresaron a la ciudad a la 1:34 de la madrugada de este jueves por la calle 13, luego de sortear sin mayores contratiempos las dificultades del largo recorrido, tal como lo reportó el alcalde mayor Carlos Fernando Galán en su cuenta en X.

    Este primer tren del Metro de Bogotá salió del puerto de Cartagena en la madrugada del pasado viernes 5 de septiembre. Durante este trayecto, el convoy estuvo escoltado por el Ejército Nacional, la Policía de Colombia y la Naval. Salvo algunos pinchazos, no se presentaron contratiempos en su desplazamiento, que por supuesto obligo un vasto operativo.

    Así fue el paso de la caravana con los primeros 6 vagones del Metro por la avenida Guayacanes, pasando bajo el viaducto por el que muy pronto estarán rondando.

    En los próximos días se iniciará el ensamblaje del tren para luego comenzar las pruebas estáticas y dinámicas en la pista especial de 905 metros de extensión que se construyó dentro del patio taller de Bosa.

    En total, a Bogotá llegarán desde China 30 trenes de seis vagones cada uno. Se tiene previsto que en lo que resta de este 2025 sean traídos 3 trenes más y que en octubre de 2026 ya esté lista la flota completa que rodará a partir del 2028 sobre la Línea 1 cuya construcción avanza exitosamente.

    Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá tienen 134 metros longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura y está compuesto por seis vagones, 2 tipo S y 4 tipo M.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte