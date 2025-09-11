Primer tren del Metro ya está en su casa

–El primer tren del Metro de Bogotá ya está en el patio taller de Bosa, al sur de la capital, tras un viaje de más de 1.200 kilómetros desde el puerto de Cartagena. Los seis vagones, a bordo de seis cama bajas, ingresaron a la ciudad a la 1:34 de la madrugada de este jueves por la calle 13, luego de sortear sin mayores contratiempos las dificultades del largo recorrido, tal como lo reportó el alcalde mayor Carlos Fernando Galán en su cuenta en X.

A esta hora, 1:34 de la madrugada del jueves 11 de septiembre, están entrando a Bogotá los primeros vagones del Metro.

Seguirán su recorrido hasta el patio taller donde pronto iniciarán pruebas. En Bogotá seguimos construyendo el futuro. pic.twitter.com/hUUk2j9Jz2 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 11, 2025

Este primer tren del Metro de Bogotá salió del puerto de Cartagena en la madrugada del pasado viernes 5 de septiembre. Durante este trayecto, el convoy estuvo escoltado por el Ejército Nacional, la Policía de Colombia y la Naval. Salvo algunos pinchazos, no se presentaron contratiempos en su desplazamiento, que por supuesto obligo un vasto operativo.

¡Ya están a pocos kilómetros de Bogotá! ? Gracias a los cientos de personas que salieron a las carreteras a saludar ? a la caravana en que viajan los primeros vagones del Metro . ¡Estamos emocionados!#BienvenidoMetroABogotá ??? pic.twitter.com/4S52D2UO9D — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 10, 2025

Así fue el paso de la caravana con los primeros 6 vagones del Metro por la avenida Guayacanes, pasando bajo el viaducto por el que muy pronto estarán rondando.

? Así fue el paso de la caravana con los primeros 6 vagones del Metro ? por la av. Guayacanes, pasando bajo el viaducto por el que muy pronto estarán rondando, cada vez más cerca de su nuevo hogar. ?#BienvenidoMetroABogotá pic.twitter.com/PiLuWLE5pR — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 11, 2025

En los próximos días se iniciará el ensamblaje del tren para luego comenzar las pruebas estáticas y dinámicas en la pista especial de 905 metros de extensión que se construyó dentro del patio taller de Bosa.

? El primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá ? ya hizo su ingreso al que a partir de hoy será su nuevo hogar. ? Le damos la bienvenida con el corazón lleno de orgullo, porque en Bogotá si pasa.#BienvenidoMetroABogotá pic.twitter.com/MpnqxfJQK7 — Metro de Bogotá (@MetroBogota) September 11, 2025

En total, a Bogotá llegarán desde China 30 trenes de seis vagones cada uno. Se tiene previsto que en lo que resta de este 2025 sean traídos 3 trenes más y que en octubre de 2026 ya esté lista la flota completa que rodará a partir del 2028 sobre la Línea 1 cuya construcción avanza exitosamente.

Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá tienen 134 metros longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura y está compuesto por seis vagones, 2 tipo S y 4 tipo M.