Apúntele a las vacantes que trae la Subred Norte este 11 de septiembre

Foto: Portal Bogotá

Accede a 200 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ para auxiliares de enfermería, profesionales en trabajo social y psicólogos, técnicos administrativos, Gestores en línea y más cargos para el sector salud. Asiste este jueves 11 de septiembre de 2025, a la Feria de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. en el CAMI del barrio Las Ferias en el noroccidente de Bogotá.

Tipo de estímulo: Empleo

Beneficios: La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales. Salarios: Desde $ 2.226.000 hasta $ 4.195.000.

Formación requerida: Bachiller, Técnico, Tecnólogo o Profesional.

Experiencia: Con o sin experiencia

Requisitos: ¡Sí eres profesional, técnico o tecnólogo en áreas de salud y administrativas esta Feria de Empleo es para ti! La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá alianza con la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. ofrecen 2000 puestos de trabajo disponibles. Los puestos y vacantes están dirigidas a para técnicos, tecnólogos, bachilleres y profesionales. Algunos de los puestos en el sector salud disponibles en diferentes perfiles son: Auxiliares en salud.

Higienistas orales

Terapeuta.

Nutricionistas y afines.

Gestores en línea.

Auxiliares de enfermería.

Técnicos en sistemas.

Técnicos administrativos.

Profesionales en trabajo social y psicólogos.

Profesional de enfermería. Recuerda llevar tu hoja de vida impresa y documento de identificación.