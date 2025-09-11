Este 11 de septiembre feria de empleo enfocada a personas víctimas del conflicto
Accede a 100 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ para auxiliares y operarios. Asiste este jueves 11 de septiembre de 2025, a la Feria de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en el Centro de Encuentro de Bosa en el suroccidente de Bogotá. Esta Feria está enfocada en personas víctimas del conflicto y lograr su inserción en el mundo laboral.
Tipo de estímulo:
Empleo
Beneficios:
La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.
Requisitos:
Esta Feria está enfocada en personas víctimas del conflicto.
Hoja de vida actualizada
¿Cómo aplicar?
Fecha: Jueves 11 de septiembre de 2025.
Horario: 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Dirección: Centro de Encuentro de Bosa, ubicado en la calle 69A sur #92-47.