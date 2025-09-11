Bogotá refuerza su apoyo en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

Foto: Secretaría Distrital de Salud

¡En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa priorizamos la salud mental de nuestros ciudadanos! Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de ofrecer apoyo a quienes atraviesan situaciones difíciles.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá recuerda a la ciudadanía que no están solos. En ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o que no vale la pena vivirla, pero es posible superar el malestar emocional y está bien buscar ayuda.

La Línea 106, ‘El poder de ser escuchado’, es un servicio gratuito de la Secretaría Distrital de Salud en Bogotá, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar apoyo psicológico y orientación en momentos de crisis a todos los y las habitantes de la ciudad.

Pueden comunicarse marcando 106 desde sus teléfonos, escribiendo a la Línea de WhatsApp 3007548933 o enviando un correo a linea106@saludcapital.gov.co.También pueden acceder a apoyo a través de las redes sociales en @linea106 en Facebook.

Es importante mencionar que en caso de una urgencia en salud mental debe contactarse a la Línea de emergencias 123, que dispone de equipos interdisciplinarios para la atención de este tipo de sucesos y pueden activar los servicios de atención prehospitalaria en salud mental.

La salud mental es una prioridad y seguiremos fortaleciendo estos espacios de escucha y acompañamiento para quienes lo necesiten.

¡Los habitantes de la ciudad no están solos!