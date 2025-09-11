En Bogotá se intervino la ronda del río Fucha en Andalucía en la localidad de Kennedy

Foto: Secretaría de Seguridad

Te invitamos a conocer cómo ha sido la recuperación la ronda del río Fucha, en el sector de Andalucía, en Kennedy. Durante casi una década, este lugar, se convirtió en una especie de frontera invisible para los vecinos. Por ahí era casi imposible pasar, montañas de residuos, cartones, sacos llenos de plásticos, aluminio, metales oxidados, roedores y residuos de todo tipo bloqueaban el paso peatonal.

Ese tramo del canal se había convertido en un riesgo inminente y la comunidad prefería evitarlo. No era para menos, el deterioro evidente, los malos olores, la maleza abundante, la falta de iluminación en horas de la noche, sumado a la venta y consumo de estupefacientes hacían de este corredor un escenario nada amigable para los habitantes del sector.

Así mismo, durante años, en toda la mitad del corredor, algunos habitantes del sector establecieron un centro de acopio y reciclaje al aire libre, sin ningún tipo de control, generando afectación ambiental y contaminación al río Fucha. El lugar, donde debería correr el agua limpia y crecer la vegetación, era un foco de insalubridad, lleno de roedores que corrían entre las pilas de residuos.

Sin embargo, a pesar del sombrío panorama, los vecinos tenían la esperanza de que algún día ocurriera una transformación de ese espacio.

Fue así como luego de seis meses de diálogo con la comunidad, entre acuerdos y desacuerdos, llegó esa respuesta añorada durante años. En este lapso fueron necesarias diferentes mesas de trabajo para lograr concertación en la respuesta integral a cada una de las problemáticas.

Una vez surtida esta etapa llegó el renacer para la ronda del río Fucha en Andalucía. Luego de una semana entera, de noche y de día, en la que se adelantó una intervención integral liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y el Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP), con el apoyo del Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Aguas de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), AAlcaldía Local de Kennedy, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), y la Policía de Bogotá, se logró la transformación total de la zona.

La intervención comenzó desde el lunes 28 de julio, cuando al llegar la noche, con más de 100 funcionarios, se tenía un solo objetivo en mente: recuperar el espacio público y devolverle el entorno al río y a los vecinos.

Sin embargo, lo primero fue contener la tensión, porque los recicladores, que llevaban años asentados en ese punto, se resistieron. Temían perder todo lo que tenían. Y en medio del caos aparente, surgió el diálogo. Los gestores de convivencia jugaron un papel clave. Hablaron con ellos, les explicaron el objetivo, escucharon sus preocupaciones y lograron pactar un retiro pacífico y la oportunidad de trasladar su material a bodegas adecuadas.

Entonces comenzó el desmonte de lo que por más de una década parecía una estructura inamovible. Con la paciencia que se requería, pero a la vez con la firmeza que se necesitaba, los funcionarios fueron retirando más de 110 toneladas de residuos.

A la par, la maleza, que abundó en el sector por cerca de tres quinquenios, fue desapareciendo de a poco, tras la poda total que se hizo sobre la zona, revitalizando lo que se había convertido en una especie de basurero en un corredor lleno de vida y color.

Otra de las acciones que se hizo, fue el desmonte de cambuches. Esta labor fue realizada en conjunto entre Secretaría de Seguridad y Policía.

Al final de toda la intervención, se pudieron recuperar 4.500 metros cuadrados de espacio público.

Lo que antes era gris, tomó un color que llenaba de satisfacción a la comunidad. Esta transformación se completó con la plantación en tres jardineras que contó con el apoyo y liderazgo de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA).

En total fueron 2.610 plantas entre claveles chinos, margaritas amarillas, ajos de rico, azaleas, lirios, entre otros las que se plantaron para darle una nueva vida a la ronda del río.

Estas jardineras fueron cercadas con 610 postes pequeños donados por la constructora Galias, con el objetivo de protegerlas y evitar que nuevamente el terreno sea invadido.

Estas jardineras se convirtieron en un símbolo para la comunidad porque es en lugar exacto donde antes acumulaban residuos, y donde por años se arrojó basura al río.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien lideró en todo momento la transformación de este sector en Andalucía, destacó la importancia del trabajo interinstitucional de la mano de la ciudadanía.

“Este es uno de los primeros pasos. Seguiremos presentes en el barrio, escuchando sus peticiones y trabajando en conjunto para que continuemos transformando el entorno”, dijo el mandatario a los vecinos que recibieron el sendero.

Avelina Algarra, habitante del barrio, aseguró que nunca pensó que este problema iba a tener solución.

“Hoy lo vemos realidad y esto fue gracias al trabajo organizado por todas las entidades de la Administración distrital. Nunca habíamos logrado esto que se hizo aquí en este lugar. La unión hace la fuerza y nosotros lo vamos a cuidar”, dijo la vecina del barrio.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, manifestó que, “cuando un entorno está desordenado, ocupado por actividades que van en contra del medioambiente y de las personas, el crimen, la violencia y las incivilidades se anidan y se reproducen. Por eso, con la comunidad, identificamos y empezamos las transformaciones en el barrio. Este proyecto busca devolverle a la ciudad este punto ambiental y convertirlo en un referente para la ciudad”.

Fotos e información: Portal Bogotá