Cortes de luz este viernes 12 de septiembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 12 de septiembre de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Chapinero

Barrio Marly. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 45 a calle 47 – Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m.

Barrio El Refugio. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 86 a calle 88 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Normandía Occidental. De la carrera 72 a carrera 74 entre calle 47 a calle 49 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Osorio III. De la calle 1 Sur a calle 3 Sur entre carrera 88 a carrera 90 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Ciudad Kennedy Norte. De la carrera 79 a carrera 81 entre calle 1 a calle 3 – Desde las 6:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio El Listón. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 15 a calle 17 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Veracruz. De la calle 18 a calle 20 entre carrera 7 a carrera 9 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Martín. De la carrera 4 a carrera 8 entre calle 29 a calle 33 – Desde las 2:30 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Sagrado Corazón. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 33 a calle 39 – Desde las 2:30 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Samper. De la carrera 6 a carrera 15 entre calle 27 a calle 34 – Desde las 2:30 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Guaymaral. De la calle 234 a calle 236 entre carrera 68 a carrera 80 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Prado Veraniego. De la calle 127 a calle 129 entre carrera 45 a carrera 47 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Casablanca Suba II. De la calle 234 a calle 236 entre carrera 105 a carrera 108 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Mazurén. De la carrera 54 a carrera 56 entre calle 151 a calle 153 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Palermo. De la carrera 16 a carrera 26 entre calle 42 a calle 47 – Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m.

Barrio Alfonso López. De la carrera 16 a carrera 31 entre calle 44 a calle 51 – Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m.

Barrio Galerías. De la carrera 20 a carrera 23 entre calle 50 a calle 53 – Desde las 12:00 a. m. hasta la 1:30 a. m.

Localidad de Usme

Barrio Danubio II. De la carrera 3 Este a carrera 5 Este entre calle 13 Sur a calle 15 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 3

Localidad de Usaquén

Barrio Torca Rural II. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 219 a calle 226 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m.

Barrio Torca I. De la calle 244 a calle 246 entre carrera 6 a carrera 8 – Desde las 7:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.