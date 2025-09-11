Trabajo sí hay en Bogotá: 100 vacantes para auxiliares y operarios en Bosa este jueves 11 de septiembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 100 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ para auxiliares y operarios. Asiste este jueves 11 de septiembre de 2025, a la Feria de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en el Centro de Encuentro de Bosa en el suroccidente de Bogotá. Esta Feria está enfocada en personas víctimas del conflicto y lograr su inserción en el mundo laboral. Lleva tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá

¡Si eres víctimas del conflicto, esta Feria de Empleo es para ti! La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá alianza con empresas privadas ofrecen 100 puestos de trabajo disponibles para auxiliares y operarios. Además, podrás postularte a otras ofertas disponibles con la estrategia ‘Talento Capital’.

Fecha: Jueves 11 de septiembre de 2025.

Horario: 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Dirección: Centro de Encuentro de Bosa, ubicado en la calle 69A sur #92-47.

Conoce detalles de esta convocatoria de ‘Talento Capital’ para víctimas del conflicto, en la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.