MinSalud y la ADRES alertan a alcaldes y gobernadores sobre posibles estafas relacionadas con recursos de salud

–El Ministerio de Salud y Protección Social, en conjunto con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), hizo un llamado a todos los alcaldes y gobernadores del país para informarles que el Gobierno nacional no realiza giros directos a las alcaldías ni tiene pendientes compromisos financieros relacionados con programas de promoción y prevención en salud.

En este contexto, se alerta a los mandatarios locales sobre la presencia de tramitadores y apoderados que, de manera fraudulenta, aseguran poder gestionar recursos para los municipios dentro del marco del nuevo modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo promovido por el Ministerio de Salud. Sin embargo, es importante recalcar que no se requiere de intermediarios para acceder a estos recursos, los cuales se gestionan directamente con las entidades correspondientes.

Se han recibido varias denuncias sobre la actividad de estos falsos tramitadores, quienes aprovechan la situación para estafar a las administraciones locales. Se recomienda a los alcaldes y gobernadores estar atentos y evitar cualquier tipo de intermediación no oficial en la gestión de recursos del sistema de salud.